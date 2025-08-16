Την προσοχή των οδηγών εφιστά η Αστυνομία, ενόψει και του τριημέρου του Δεκαπενταύγουστου.

Μέσω ανακοίνωσης, σημειώνεται πως είναι η αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους το τριήμερο που διανύουμε, όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε χρόνο αυτή την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου. Ο κίνδυνος πρόκλησης οδικών συγκρούσεων είναι ως αποτέλεσμα επίσης αυξημένος.

Ωστόσο, οι διάφοροι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν στον δρόμο, μπορεί να αποτραπούν σε μεγάλο βαθμό, με την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων και ορισμένων απλών μέτρων προστασίας, όπως είναι η τήρηση του ορίου ταχύτητας, η χρήση της ζώνης ασφαλείας και των παιδικών καθισμάτων, και η χρήση προστατευτικού κράνους από μοτοσικλετιστές.

Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και η κατανάλωση αλκοόλ προτού οδηγήσουμε, είναι παράγοντες που αυξάνουν τις πιθανότητες πρόκλησης τροχαίων συγκρούσεων και που επίσης εύκολα μπορεί και πρέπει να αποφεύγονται.

Η οδήγηση απαιτεί προσοχή και συγκέντρωση στον δρόμο, όπως προσοχή και συγκέντρωση στον δρόμο απαιτείται και από μέρους των πεζών, ιδιαίτερα όταν διακινούνται σε πολυσύχναστες περιοχές και δρόμους, όπου η τροχαία κίνηση είναι αυξημένη, καθώς και όταν διακινούνται κατά τις βραδινές ώρες.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση για άλλη μια φορά προς τους οδηγούς οχημάτων να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η παρουσία της Αστυνομίας στο κυρίως οδικό δίκτυο και στους αυτοκινητόδρομους, είναι έντονη, για την ασφάλεια του κοινού.