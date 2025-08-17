Η απουσία κάθε τουριστικού ίχνους του Ισραήλ από την Πάφο τους προηγούμενους μήνες, λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, τον Λίβανο και το Ιράν, αντικαταστάθηκε πλέον με ένα πυκνότατο πτητικό πρόγραμμα μεταξύ Τελ Αβίβ και Χάιφα με την Πάφο, σε σημείο που να γίνεται, παραστατικά, λόγος για «κατάληψη» του αεροδρομίου από ισραηλινούς.

Οι πτήσεις από το Ισραήλ στην Πάφο επανάρχισαν για τα καλά πλέον, με αερογραμμές της γείτονος χώρας να καταγράφουν σε καθημερινή βάση ακόμη και τρεις ή περισσότερες πτήσεις η κάθε μια προς και από το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου. Αν και είναι πλέον αργά για ανάκτηση της πρωτεύουσας θέσης της χώρας αυτής στον τουριστικό χάρτη των αφίξεων στο νησί, εντούτοις η ραγδαία αύξηση των πτήσεων τις τελευταίες εβδομάδες αντιμετωπίζεται με αισθήματα ικανοποίησης και ανακούφισης στους τοπικούς φορείς, που προσδοκούν σε ένα καλύτερο άμεσο μέλλον με την πλήρη ομαλοποίηση της κατάστασης στα πολεμικά πεδία.

Οι πτήσεις αυτές γίνονται πλέον με το σύνολο του στόλου των αερογραμμών του Ισραήλ, περιλαμβανομένης και της EL AL, ενώ πέραν των εμπορικών αερομεταφορέων πυκνότατη είναι πια και η διακίνηση ιδιωτικών τζετ από τη γείτονα χώρα προς την Πάφο.