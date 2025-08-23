Τα μηχανήματα του ανάδοχου για την κινητή μονάδα αφαλάτωσης της Πέγειας, εργάζονται πλέον σε φουλ ρυθμό με στόχο μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλα να είναι έτοιμα για να αποδίδει το μάξιμουμ των δυνατοτήτων της, ενώ παράλληλα, συνεχίζονται και τα έργα στη μόνιμη μονάδα αφαλάτωσης των Κουκλιών που καταστράφηκε από πυρκαγιά στα τέλη του 2024, με τους αρμόδιους να ευελπιστούν ότι αυτή θα τεθεί στην παραγωγή πολύ σύντομα.

Με αυτά τα δεδομένα, το κλίμα στην Πάφο αναφορικά με την λειψυδρία έχει αρχίσει να αλλάζει προς το καλύτερο εσχάτως, με τους αρμόδιους να εκτιμούν ότι έστω και την υστάτη οι σχεδιασμοί θα μπορέσουν να αποδώσουν στη βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα, που μεταφράζονται και σε σταθερές περικοπές στην ύδρευση.

Στο μεταξύ, αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου οι εμπειρογνώμονες που ασχολούνται όλο αυτό το διάστημα με την επιδιόρθωση της βλάβης που προκλήθηκε, εχουν πλέον ολοκληρώσει όλους τους τελικούς ελέγχους για την μεθοδολογία επιδιόρθωσης, προκειμένου να προκρίνουν πλέον την λύση που θα είναι βέβαιο ότι θα συμβάλει στο να επανέλθει το φράγμα σε λειτουργία με ασφάλεια και να αρχίσει να γεμίζει με νερό την αρχή του υδρολογικού έτους.