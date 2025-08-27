Η μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της κατασκευής υπέργειας διάβασης στην λεωφόρο Τάσσου Παπαδόπουλου συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και απορίες σε φορείς και παράγοντες της πόλης ως προς το πού βρίσκεται η όλη διαδικασία.

Με αφορμή την καθυστέρηση που καταγράφεται ήδη, σε νέα παρέμβαση προχώρησε ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, επισημαίνοντας ότι παρά τις επανειλημμένες αναφορές για την ανάγκη της άμεσης υλοποίησης του έργου, δεν έχει γίνει κάποια πρακτική ενέργεια μέχρι στιγμής.

Οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την ολοκλήρωση του έργου χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, τονίζει. Κάθε επιπλέον καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, καταλήγει ο κ. Σαββίδης.

Όλα δείχνουν ότι άλλη μια σχολική χρονιά θα αρχίσει και θα ολοκληρωθεί χωρίς το έργο που από τους περισσότερους κρίνεται ως ζήτημα ζωής και θανάτου τα τελευταία χρόνια στην Πάφο.