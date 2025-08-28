Για πολλοστή φορά στον δρόμο Έμπας-Τάλας, ένα άξονα που έχει χαρακτηρισθεί παγίδα θανάτου για οδηγούς λόγω των πολλών κάθετων διασταυρώσεων που τον χαρακτηρίζουν, σημειώθηκε με το πρώτο φως της ημέρας ένα ακόμη οδικό ατύχημα.

Στην προσπάθεια και αυτή τη φορά, όπως φαίνεται, ενός οδηγού να διασταυρώσει τον κύριο δρόμο εισερχόμενος από πάροδο στη νότια πλευρά με κατεύθυνση την συνέχιση της παρόδου στη βόρεια πλευρά του κεντρικού δρόμου, επισυνέβη η σύκρουση με αυτοκίνητο που εκινείτο στον κύριο δρόμο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και τα αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν πολλά μέτρα από το σημείο πρόσκρουσης, ενώ ο δρόμος γέμισε από τα κομμάτια των οχημάτων που εκτοξεύθηκαν παντού κατά την σύγκρουση.

Το ευτύχημα στο σημερινό συμβάν είναι ότι από τις πρώτες πληροφορίες οι ενεχόμενοι σε αυτό δεν τραυματίσθηκαν σοβαρά και δεν εμπνέει ανησυχίες η κατάσταση τους. Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πάφου όπου μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, έλαβαν εξιτήριο.

Στη σκηνή μετέβη από την πρώτη στιγμή δύναμη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου για τις εξετάσεις σχετικά με τη νέα σύγκρουση και για την ρύθμιση της τροχαίας κυκλοφορίας μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων από το οδόστρωμα.

Η νέα σύγκρουση επιτείνει τις ανησυχίες των τοπικών αρχών και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής για την ασφάλεια στη διακίνηση στην περιοχή, αφού τα τροχαία ατυχήματα είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο στην συγκεκριμένη πολυσύχναστη οδό, ενώ έχουν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια και δύο θανατηφόρα δυστυχήματα.

Γι’ αυτό οι τοπικές αρχές ζητούν ρυθμιστικό σχέδιο για την ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος, δεδομένουν όπως τονίζουν ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής αποδεικνύονται ανεπαρκή.