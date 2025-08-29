Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ), επαναφέρει για το επόμενο τρίμηνο την παροχή δωρεάν εκδρομής στις κοινότητες Ακάμα για γνωστοποίηση σημείων ενδιαφέροντος και αύξηση της επισκεψιμότητας. Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στα μέτρα στήριξης των κοινοτήτων Ακάμα, τα οποία εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και στηρίζεται οικονομικά από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Η εκδρομή θα πραγματοποιείται κάθε Σάββατο για τους μήνες Σεπτέμβριο-Νοέμβριο 2025.

Η περιήγηση ξεκινά στις 9.15πμ από τις στάσεις λεωφορείων στο Αρχαιολογικό Πάρκο Κάτω Πάφου και εκτελείται με λεωφορείο. Διασχίζει κατά μήκος την παραλιακή περιοχή και μέσα από το δάσος της Πέγειας, καταφθάνει στον πρώτο σταθμό, στην κοινότητα Αρόδων. Στο Κέντρο Πληροφόρησης Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας Ακάμα, που λειτουργεί εκεί, οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν εκθέματα που αναδεικνύουν τη γεωλογική ιστορία και τα παλαιοντολογικά ευρήματα της χερσονήσου του Ακάμα.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται γρήγορη στάση στην πλατεία του χωριού Αρόδες για ένα διάλειμμα για καφέ ή αναψυκτικό.

Επόμενος σταθμός, η κοινότητα Ίνειας και επίσκεψη στο Μουσείο Χελώνας. Οι επισκέπτες μπορούν να διεισδύσουν στον κόσμο των θαλάσσιων χελώνων και να μάθουν για τη βιολογία, τη συμπεριφορά και τις προσπάθειες διατήρησης τους.

Στη συνέχεια, επίσκεψη στο χωριό Δρούσια και στο Κέντρο Πληροφόρησης Αγροτικής Ζωής και Παραδόσεων του Ακάμα. Ευκαιρία οι συμμετέχοντες να εξερευνήσουν το Μουσείο και να παρακολουθήσουν τους ντόπιους να δημιουργούν πολιτισμό. Προσφέρονται εργαστήρια και ζωντανή αναπαράσταση τοπικών τεχνών και χειροτεχνιών.

Το μεσημέρι θα υπάρχει μετάβαση στο γειτονικό χωριό Κάθηκας για επίσκεψη στο Περιφερειακό Κέντρο Επισκεπτών Πτηνοπανίδας και Χλωρίδας του Ακάμα. Τα εκθέματα παρουσιάζουν την ποικιλία πτηνών και φυτών που βρίσκονται στη χερσόνησο του Ακάμα, μέσω διαδραστικών εφαρμογών, φωτογραφιών και βίντεο.

Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για μεσημεριανό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο, καφέ ή βόλτα και στις 3:30μμ γίνεται η αναχώρηση για Πάφο με αναμενόμενη άφιξη η ώρα 4:15μμ στον χώρο στάθμευσης του Αρχαιολογικού Πάρκου Κάτω Πάφου.