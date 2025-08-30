Μπορεί να ήταν μια πολιτιστική εκδήλωση για ένα προιόν της περιοχής που διεξάγεται εδώ και 13 συνεχή χρόνια, ωστόσο η φετινή Γιορτή του Χαρουπιού στην Πέγεια έλαβε εκ των πραγμάτων και ευρύτερες διαστάσεις. Η αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών μεταξύ τοπικής αρχής και περιβαλλοντικών οργανώσεων σχετικά με την χρήση του χώρου του φεστιβάλ, μετέτρεψε ουσιαστικά την χθεσινοβραδινή εκδήλωση σε εκδήλωση διαμαρτυρίας των κατοίκων της περιοχής με οικολογικούς φορείς και ΜΚΟ στο επίκεντρο σκληρής κριτικής για τις προθέσεις και τις επιδιώξεις τους.

Μέλη του Δήμου Ακάμα, εκπρόσωποι οργανώσεων της περιοχής Πέγειας, αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης που παρέστη στο φεστιβάλ, έκαναν λόγο για ιδιοτελή κίνητρα όσων τις τελευταίες μέρες κατάγγειλαν καταπάτηση περιοχών προστασίας της φύσης.

Την φύση στον Ακάμα, είπαν χαρακτηριστικά, την διαφύλαξαν αιώνες τώρα οι πρόγονοι μας και εμείς με καθημερινό αγώνα και φροντίδα και όχι οι εκδρομείς του σαββατοκύριακου από την Λευκωσία. Ούτε και θυμόμαστε εμείς ότι δήθεν κινδυνεύει ο Ακάμας μόνο όταν θίγονται οικονομικές μας συμφωνίες και σχεδιασμοί, παρατήρησαν.

Μέσα στο κλίμα της δυσαρέσκειας για τις αναφορές περιβαλλοντικών σχημάτων το τελευταίο διάστημα, εκατοντάδες κάτοικοι από τον Δήμο Ακάμα και την ευρύτερη επαρχία Πάφου, καθώς και τουρίστες που κάνουν τις διακοπές τους στην περιοχή, διασκέδασαν χθες βράδυ με εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Δήμος Ακάμα στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Πέγειας και με φιλοξενούμενο καλλιτέχνη τον Ηλία Βρεττό.