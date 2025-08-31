Ο νέος Δήμος Ιεροκηπίας και κυρίως η πρωτεύουσα του, Γεροσκήπου, χρειάζεται μια πιο ορθολογική τουριστική ανάπυξη, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια αρκείται επί της ουσίας στο να φιλοξενεί στα ξενοδοχεία της τους τουρίστες οι οποίοι διακινούνται στη γειτονική Πάφο και καθόλου στα αξιοθέατα της ίδιας.

Αυτό επισημαίνει μιλώντας στο philenews ο Αντιδήμαρχος Γεροσκήπου, Ανδρέας Σιήκκης, επισημαίνοντας ότι το γεγονός αυτό επηρεάζει δυσμενώς και σε σημαντικό βαθμό τις τουριστικές προοπτικές της περιοχής. Γνωρίζουμε την απήχηση, αλλά και την οικονομική δραστηριότητα που προσφέρουν στον τουριστικό εμπλουτισμό, πχ, οι λαϊκές γειτονιές στις πόλεις που υπάρχουν, αναφέρει, παρατηρώντας ότι το θέμα της λαϊκής γειτονιάς συζητείται στο Δήμο Γεροσκήπου εδώ και 20 χρόνια χωρίς επί της ουσίας καμία πρόοδο.

Δεν είναι μόνο ότι η ίδια η πόλη αποκτά ένα διαφορετικό χαρακτήρα, προσφέρει μια γεύση ζωής από κείνη που ζήσαμε όλοι στα παιδικά μας χρόνια, αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Γεροσκήπου. Αυτή την λαική γειτονιά μπορούμε να την κάνουμε κομμάτι της ζωής μας, να ξαναγίνουν οι πλακόστρωτοι δρόμοι με τις μικρές αυλές και τα λουλούδια στις γλάστρες, να φωταγωγηθεί ακόμα ένα κομμάτι του κέντρου της πόλης μας που το μόνο που μεταδίδει σήμερα είναι εγκατάλειψη και μιζέρια χωρίς ποιότητα ζωής.

Όλα αυτά μπορούν να γίνουν, αναφέρει ο κ. Σιήκκης, με οικονομικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν τα υποστατικά τους προσφέροντας τους την δυνατότητα να επεκταθούν σε νέους χώρους δράσης, φτιάχνοντας επί παραδείγματι μικρά παραδοσιακά καφενεία, καφετέριες, στέκια όπου μπορεί ο τουρίστας κι εμείς να έχουμε επιλογή να απολαύσουμε τον καφέ η το φαγητό μας.

Αυτό που θέλω να επιτύχουμε είναι ο ξένος επισκέπτης να μην έρχεται να ρίχνει μια ματιά στον πελατειακό μας χώρο και στην εκκλησία και να φεύγει για αλλού ή ακόμη χειρότερα να έρχεται και να παραμένει στο ξενοδοχείο και την παραλία, χωρίς καν να ανηφορίζει στο κέντρο του Δήμου, καταλήγει ο Αντιδήμαρχος Γεροσκήπου.