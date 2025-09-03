Από τις 8 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται εργασίες εγκατάστασης θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Παραλιμνίου, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Οι εργασίες θα διεξάγονται καθημερινά από τις 09:00 το πρωί έως τις 05:30 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, με εξαίρεση Παρασκευές, Σαββατοκύριακα και αργίες.

Κατά την εκτέλεσή τους, θα κλείνει διαδοχικά τμήμα της λωρίδας που εφάπτεται της κεντρικής νησίδας, σε μήκος 100 μέτρων κάθε φορά, από την περιοχή Ξυλοτύμπου έως τον κυκλικό κόμβο Αγίας Νάπας, και στις δύο κατευθύνσεις, σε εννέα διαφορετικά σημεία.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ζητά την κατανόηση του κοινού για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία και καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

ΚΥΠΕ