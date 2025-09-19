Αποχή από τα μαθήματα τους για δύο ώρες σήμερα εξήγγειλαν οι μαθητές του Γυμνασίου Πόλεως Χρυσοχούς, διαμαρτυρόμενοι για μη ικανοποιητικές συνθήκες που δημιουργέι η έλλειψη κλιματιστικών και η μη αντικατάσταση χαλασμένων ανεμιστήρων μέσα στις τάξεις, Η κινητοποίηση στην Πόλη προηγείται της παγκύπριας κινητοποίησης για τον ίδιο λόγο που εξήγγγειλε η ΠΣΕΜ για την ερχόμενη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου.

Οι μαθητές του Γυμνασίου Πόλεως Χρυσοχούς ανακοίνωσαν χθες ότι θα απέχουν από τα μαθήματα τους σήμερα κατά την τέταρτη και Πέμπτη ώρα του ωρολόγιου προγράμματος ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη λειτουργία κλιματιστικών, αλλά και την μη αντικατάσταση χαλασμένων ανεμιστήρων σε πολλές τάξεις που δημιουργούν κάκιστες συνθήκες διαβίωσης και παρακολούθησης των μαθημάτων.

Για το ίδιο θέμα κινητοποιούνται οι μαθητές παγκυπρίως την ερχόμενη Δευτέρα, με απόφαση της ΠΣΕΜ, καταγγέλλοντας κακές υποδομές και αδιαφορία του Υπουργείου Παιδείας.

Σε επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας η Συντονιστική των μαθητών αναφέρει ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι με την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία που φοιτούν.

Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ακούμε ότι στα σχολεία δεν υπάρχουν προβλήματα, ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες προεργασίες για την ομαλή έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Παρόλα αυτά, η κατάσταση που εμείς ζούμε καθημερινά δεν έχει καμία σχέση με τα όσα δημόσια λέγονται. Η δική μας πραγματικότητα είναι τουλάχιστον τραγική, αναφέρουν.

Σε ό,τι αφορά τα κλιματιστικά, αναφέρουν ότι από τον περασμένο Μάιο, η Υπουργός με τοποθετήσεις της είπε ότι «το στοίχημα έχει κερδηθεί και με το παραπάνω». Ωστόσο η ΠΣΕΜ αναφέρει ότι το στοίχημα θα κερδηθεί όταν και εφόσον τα κλιματιστικά λειτουργήσουν στις αίθουσες και δεν αποτελούν παρά διακοσμητικά στοιχεία πολλών χιλιάδων ευρώ.

Τέσσερεις μήνες μετά την δημόσια σας αυτή τοποθέτηση, τα κλιματιστικά όχι απλά δεν λειτουργούν, αλλά εκεί και όπου τοποθετήθηκαν κλιματιστικά, έχουν αφαιρεθεί οι ανεμιστήρες που υπήρχαν προηγουμένως. Αντί δηλαδή να κάνουμε δυο βήματα προς τα μπροστά σε ό,τι αφορά τις συνθήκες φοίτησης μας, κάνουμε 2 βήματα πίσω, σημειώνει.

Η ΠΣΕΜ υπενθυμίζει επίσης ότι από τις 10 Σεπτεμβρίου απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας ζητώντας την επαναπροώθηση εγκυκλίου που θα επιτρέπει τη χρήση βερμούδας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Όπως αναφέρει, όχι μόνο δεν έλαβε απάντηση, αλλά και οι προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Υπουργείο έπεσαν στο κενό.

Αναφέρεται ακόμα ότι οι υποδομές σε πάρα πολλά σχολεία είναι τραγικές και υπάρχουν συνεχείς διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ενώ σε σχολεία σουβάδες πέφτουν στις τάξεις από τα ταβάνια.

Συνεπεία όλων αυτών, τονίζεται, η ΠΣΕΜ ανακοινώνει την απόφαση της για παγκύπρια αποχή από τα μαθήματα, την Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, την 3η και 4η περίοδο των μαθημάτων.