Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ακάμα συνεδρίασε για πρώτη φορά χθες βράδυ… εκτός έδρας. Και συγκεκριμένα, όχι ως πάντοτε στο Δημοτικό Μέγαρο Πέγειας, αλλά στο Κέντρο Πληροφόρησης Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας Ακάμα, στις Πάνω Αρόδες, κοινότητα που μετά την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί διαμέρισμα του νέου Δήμου Ακάμα.

Ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ακάμα, προερχόμενης από το διαμέρισμα Κισσόνεργας, Νεόφυτος Κωνσταντίνου, δήλωσε ότι με αυτό τον τρόπο η δημοτική αρχή δείχνει έμπρακτα ότι καμία κοινότητα και κανένα δημοτικό διαμέρισμα δεν παραμελείται. Ο Δήμος Ακάμα είναι ενιαίος και κάθε διαμέρισμα αξίζει την ίδια προσοχή και φροντίδα, είπε.

Μετά τη συνεδρίαση, είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στο μουσείο και να γνωρίσουμε από κοντά τον πλούτο της γεωλογικής και παλαιοντολογικής ιστορίας του τόπου μας, τόνισε επίσης ο κ. Κωνσταντίνου. Ένας χώρος που αξίζει να επισκεφθεί κάθε δημότης και κάθε επισκέπτης, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του Συμβουλίου στον Αντιδήμαρχο Ματθαίο Στεφάνου για τη θερμή φιλοξενία.