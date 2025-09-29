Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αναφωτίας, Σταύρο Καραγιώργη, είχε τη Δευτέρα ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης, παρουσιάζοντας τη στρατηγική σημασία των έργων που υλοποιούνται στις Λίμνες. Πρόκειται για το Κέντρο Φιλοξενίας αιτούντων διεθνή προστασία και το Προαναχωρησιακό Κέντρο για πρόσωπα προς επαναπατρισμό, έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιπρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, Παναγιώτης Πέτρου, καθώς και ο διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού, δρ Λάμπρος Καούλλας.

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι τα έργα θα ενισχύσουν καθοριστικά την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τη δυνατότητα αύξησης του αριθμού των επιστροφών μετά την έναρξη λειτουργίας του Προαναχωρησιακού Κέντρου, εντός του 2026. Εξήγησε ακόμη ότι η λειτουργία των Κέντρων θα συνοδευτεί από ενισχυμένη αστυνόμευση, αυξάνοντας το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων, ενώ εξετάζεται και η αναβάθμιση του οδικού δικτύου της περιοχής, όπως δρόμοι, πεζόδρομοι και φωτισμός.

Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση του Υφυπουργείου για στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, με στόχο την ομαλή εξέλιξη των έργων και την απρόσκοπτη λειτουργία των Κέντρων, πάντα με γνώμονα το συμφέρον των κατοίκων.

Η συνάντηση εντάσσεται στον κύκλο επαφών του Υφυπουργού με τους Προέδρους των κοινοτήτων που γειτνιάζουν με την περιοχή «Λίμνες». Υπενθυμίζεται ότι ο δρ Ιωαννίδης είχε ήδη επισκεφθεί τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων Μενόγειας, Κοφίνου, Μαζωτού, Αλεθρικού, Αλαμινού και Κιβισιλίου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσουν συναντήσεις με τις υπόλοιπες κοινότητες του Συμπλέγματος Νοτίως Σταυροβουνίου.

Όπως σημειώνεται, στόχος αυτών των συναντήσεων είναι να ενημερωθούν οι τοπικές αρχές για τη σημασία των έργων, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα στις κοινότητες να καταθέσουν προτάσεις για τη διαχείριση πιθανών ζητημάτων που μπορεί να ανακύψουν κατά την υλοποίηση.

ΚΥΠΕ