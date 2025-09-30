Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου καταγγέλλει με ανακοίνωση της την απαράδεκτη κατάσταση και την υποβαθμισμένη εικόνα που εκπέμπουν τα στέγαστρα στάσεων λεωφορείων τόσο των αστικών όσο και υπεραστικών γραμμών σε ολόκληρη την επαρχία.

Την στιγμή που όλοι οι φορείς επενδύουν εκατομμύρια στην αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, δεκάδες εκατομμύρια σε υποδομές αναβάθμισης και δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε προβολή για επικοινωνία της νέας αναβαθμισμένης εικόνας της πόλης και επαρχίας, την ίδια στιγμή αυτοπυροβολούμαστε λόγω ανεπάρκειας και ανευθυνότητας του Υπουργείου Μεταφορών, αναφέρει.

Καθημερινά παρουσιάζουμε στα εκατομμύρια των επισκεπτών μας αλλά και στις χιλιάδες διερχομένων στην επαρχία μας την απαράδεκτη και τριτοκοσμική κατάσταση που εκπέμπουν τα στέγαστρα στάσεων των λεωφορείων.

Οι εγκαταστάσεις είναι πεπαλαιωμένες, επισημαίνει η ΕΤΑΠ, συχνά χωρίς σκέπαστρο ούτε και καθίσματα αλλά ούτε και περιμετρική κάλυψη. Και βεβαίως, τονίζει, δεν διαθέτουν κανένα ίχνος τεχνολογίας, ψηφιακή ή άλλη πληροφόρηση.

Ιδιαίτερα στην ύπαιθρο έχουμε εντοπίσει 40 διαφορετικά κατασκευαστικά είδη στάσεων και στεγάστρων λεωφορείων που σήμερα οι πλείστες εκπέμπουν μια απαράδεκτη εικόνα εγκατάλειψης, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ακόμα και τα νέα στέγαστρα στάσεων που έχουν τοποθετηθεί, υποστηρίζει η Εταιρεία, μας έχουν κάνει περίγελο σε όλον τον πλανήτη αφού εκτός από τα πολυσυζητημένα κατασκευαστικά λάθη, δεν παρέχουν καν επαρκή καθίσματα και στοιχειώδες σκέπαστρο προστασίας από τις κλιματολογικές συνθήκες.

Καλούμε τους αρμόδιους να λάβουν άμεσα και δραστικά μέτρα ώστε να βελτιωθεί η όλη κατάσταση η οποία εκθέτει την χώρα μας , καταλήγει η ΕΤΑΠ, τονίζοντας ότι το ζήτημα θα πρέπει να έχει επιλυθεί πριν την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν τον Φεβρουάριο του 2026.