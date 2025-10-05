Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας το 17ο Διεθνές Συνέδριο Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας (COMECAP 2025). Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία, φιλοξενήθηκε από το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης του ΤΕΠΑΚ, σε συνεργασία με το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου, και τελούσε υπό την αιγίδα της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Από την πρώτη του διοργάνωση το 1992, το COMECAP έχει καθιερωθεί ως κορυφαίος θεσμός στον χώρο των γεωεπιστημών, προάγοντας τον επιστημονικό διάλογο και την καινοτομία. Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδότησε 20 χρόνια από την τελευταία φορά που η Κύπρος φιλοξένησε το Συνέδριο, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως κόμβου επιστημονικής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην εναρκτήρια τελετή απηύθυνε χαιρετισμό ο Καθηγητής Παναγιώτης Νάστος, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του COMECAP 2025 και Πρόεδρος της ΕΜΤΕ, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιστροφή του συνεδρίου στην Κύπρο έπειτα από δύο δεκαετίες, υπογραμμίζοντας την αξία της διεπιστημονικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ο Καθηγητής Διοφάντος Χατζημιτσής, Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης, τόνισε από πλευράς του τον στρατηγικό ρόλο της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας στην κατανόηση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων που επηρεάζουν την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Δρ. Μαρία Παναγιώτου, Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανέδειξε ότι η Κύπρος και η Μεσόγειος αναγνωρίζονται διεθνώς ως ένα από τα πιο ευάλωτα «hotspots» της κλιματικής κρίσης. Επεσήμανε ότι η Κύπρος ανταποκρίνεται με αποφασιστικότητα, επενδύοντας σε αγρομετεωρολογικές υπηρεσίες, νέες τεχνολογίες και συνεργασίες με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της γεωργίας, της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων.

Ο Μητροπολίτης Βόστρων και Έξαρχος του Παναγίου Τάφου, Τιμόθεος, μίλησε για τη βαθιά σχέση της Εκκλησίας με τη φύση και υπογράμμισε ότι η προστασία της Δημιουργίας αποτελεί ηθικό χρέος, πέρα από επιστημονικό ή πολιτικό ζήτημα.

Ο Καθηγητής Howard Bluestein, Ομότιμος Καθηγητής Μετεωρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, παρουσίασε την πολυετή του έρευνα για ακραία καιρικά φαινόμενα, εστιάζοντας στους ανεμοστρόβιλους.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: κλιματική αλλαγή και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, ποιότητα αέρα, δημόσια υγεία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή μετάβαση, επιπτώσεις στη γεωργία, στα οικοσυστήματα και στην πολιτιστική κληρονομιά.

Η απήχηση του COMECAP 2025 αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματά του, αφού 83 επιστημονικές εργασίες υποβλήθηκαν και δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Environmental and Earth Sciences Proceedings, ενώ πραγματοποιήθηκαν 80 προφορικές παρουσιάσεις, 65 διαδικτυακές ομιλίες και 65 αναρτημένες ανακοινώσεις, αναδεικνύοντας τον πλούτο της επιστημονικής γνώσης που διαμοιράστηκε.

Με τη φιλοξενία του COMECAP 2025, το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης ανέδειξε εκ νέου τον ρόλο του ως γέφυρα ανάμεσα στην επιστημονική γνώση, την καινοτομία και τις πολιτικές δράσεις, προσφέροντας μια διεθνή πλατφόρμα που συνδέει την επιστήμη με την κοινωνία και προσελκύοντας κορυφαίους επιστήμονες από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνείς οργανισμούς.