Ικανοποιητικό τουριστικό ρεύμα καταγράφεται προς την Πάφο και την χειμερινή περίοδο, σύμφωνα με τα δεδομένα που καταγράφονται σήμερα στους μεγάλους tour operators της Ευρωπης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτή, η τουριστική ροή από το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ προς την Πάφο αναμένεται ότι θα συνεχισθεί σε επίπεδα που θα διατηρούν σε ικανοποιητική λειτουργία την ξενοδοχειακή και ευρύτερη τουριστική βιομηχανία την χειμερινή περίοδο και μέχρι να αρχίσει η πρώτη αξιοσημείωτη τουριστική ροή του Μαρτίου-Απριλίου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζεται η έξαρση στην κίνηση από το Ισραήλ, αν και αυτή έχει αρχίσει με το τέλος της τουριστικής περιόδου, έχοντας προφανώς ως αιτία την λήξη του πολέμου στη Γάζα και των περιφερειακών συρράξεων.

Η ικανοποιητική χειμερινή κίνηση στην Πάφο εκτιμάται, από αρμόδιους της τουριστικής βιομηχανίας της επαρχίας, ότι θα ενισχυθεί έστω και σε μικρότερο βαθμό από τις δύο προαναφερθείσες χώρες, και από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη συνεπεία του πτητικού προγράμματος της Ryanair.

Χώρες όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Γερμανία, όλο και περισσότερο αποκτούν σταθερό ρόλο ολόχρονα στο τουριστικό τοπίο της επαρχίας. Το πτητικό πρόγραμμα της Ryanair αποτελεί την αιτία για την εκτόξευση αυτή της έλευσης επισκεπτών από την κεντρική περιοχή της γηραιάς ηπείρου, αφού ο κολοσσός των low cost αερομεταφορέων συνδέει ολόχρονα την Πάφο με δεκάδες αεροδρόμια των χωρών αυτών.

Παράγοντας που όπως επισημαίνουν και οι τουριστικοί φορείς της Πάφου, έχει καταστήσει τις χώρες αυτές ως σημαντικό παράγοντα για την ολόχρονη τουριστική ροή προς την Πάφο.

Παράλληλα, μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου συνεχίζεται από τους τουριστικούς και οικονομικούς φορείς της Πάφου η στοχευμένη ψηφιακή διαφημιστική εκστρατεία σε διάφορους ευρωπαικούς προορισμούς που κρίνονται ζωτικής σημασίας για την τουριστική ανάπτυξη της επαρχίας.

Και η φετινή καμπάνια, που διεξάγεται ήδη από την άνοιξη, βασίζεται στο επιτυχημένο μοντέλο της χρήσης των τελευταίων ψηφιακών και τεχνολογικών εξελίξεων για την διαφημιστική διείσδυση σε πηγές που χρησιμοποιούν οι ευρωπαίοι καταναλωτές και εν δυνάμει επισκέπτες του νησιού. Με βάση την επιτυχημένη προσπάθεια των πέντε τελευταίων χρόνων οι φορείς του τουρισμού επαναλαμβάνουν την ψηφιακή διαφημιστική εκστρατεία η οποία στοχεύει κατά κύριο λόγο στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού, στην προσέλκυση ποιοτικότερων επισκεπτών, καθώς και επισκεπτών οι οποίοι έχουν εύκολη ή ικανοποιητική αεροπορική πρόσβαση προς την Κύπρο και ιδιαίτερα στην Πάφο.

H εκστρατεία τρέχει σε 12 χώρες με ιδιαίτερη έμφαση στις σημαντικές αγορές των Βρετανίας, Γερμανίας, Αυστρίας, Πολωνίας και Γαλλίας, ενώ με την χρήση εξειδικευμένης αλγοριθμικής τεχνολογίας η εκστρατεία στοχεύει σε ένα προκαθορισμένο φάσμα δυνητικών επισκεπτών οι οποίοι παρουσιάζουν ενεργό διαδικτυακό ενδιαφέρον για να ταξιδέψουν προς τον προορισμό ή ανταγωνιστικούς προορισμούς.