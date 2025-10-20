Η βόσκηση, κυρίως από αιγοπρόβατα, ως μέτρο πρόληψης πυρκαγιών έχει επανέλθει δυναμικά στην Ελλάδα και άλλες μεσογειακές χώρες, καθώς συνδυάζει παραδοσιακές πρακτικές με τη σύγχρονη ανάγκη για διαχείριση καυσίμων.

Αυτό τονίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής Πάφου, Γιώργος Θεοδοσίου, με αφορμή τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές στην επαρχία Πάφου, ακόμη και μετά την παρέλευση της θερινής περιόδου.

Οι βοσκοί και τα κοπάδια τους, επισημαίνει, μειώνουν την καύσιμη ύλη, όπως είναι η ξερή βλάστηση, τα χόρτα και οι μικροί θάμνοι, η οποία αποτελεί το βασικό υλικό που τροφοδοτεί τις πυρκαγιές. Δημιουργούν επίσης φυσικούς διαδρόμους χωρίς βλάστηση, που λειτουργούν ως αντιπυρικές ζώνες, τονίζει, ενώ παράλληλα διατηρούν τη βιοποικιλότητα και συμβάλλουν σε οικολογική ισορροπία.

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης της βόσκησης ως μέτρο αντιμετώπισης των πυρκαγιών, αναφέρει ο κ. Θεοδοσίου, είναι ότι αποτελεί οικολογικά βιώσιμη και φυσική μέθοδο, έχει χαμηλό κόστος σε σύγκριση με μηχανικά μέσα καθαρισμού, συμβάλλει ταυτόχρονα στη στήριξη της υπαίθρου και στην ενίσχυση των κτηνοτρόφων, ενώ παράλληλα μειώνει τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς σε δύσβατες περιοχές.

Για να λειτουργήσει σωστά το μέτρο, τονίζει, απαιτείται συντονισμένος σχεδιασμός, με χαρτογράφηση περιοχών υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά, συνεργασία κράτους και κτηνοτρόφων μέσω παροχής κινήτρων όπως οι επιδοτήσεις ή οι άδειες, η εκπαίδευση των βοσκών για στοχευμένη βόσκηση με οικολογική ευαισθησία και τέλος η παρακολούθηση, προκειμένου να αποφεύγεται η υπερβόσκηση και η υποβάθμιση των εδαφών.

Ο πρόεδρος των οργανωμένων κυνηγών της Πάφου αναφέρει επίσης ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη παραδείγματα σε εξέλιξη, όπως τα πιλοτικά προγράμματα στοχευμένης βόσκησης για καθαρισμό δασικών εκτάσεων που εφαρμόζονται σε Δήμο Αθηναίων και στον Υμηττό, καθώς και η περίπτωση της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοπονήσσου, όπου καταγράφονται συνεργασίες με βοσκούς σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

Η ένταξη των βοσκών στην πολιτική πρόληψης πυρκαγιών είναι μια απλή αλλά αποτελεσματική λύση, που αξιοποιεί την παραδοσιακή γνώση και προσφέρει οφέλη στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία, καταλήγει ο Γιώργος Θεοδοσίου.