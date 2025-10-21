Μακρύς είναι ακόμη ο δρόμος μέχρι να υλοποιηθεί το κτήριο του Ναυτικού Ομίλου εντός της μαρίνας Λάρνακας, που μαζί με την τοπιοτέχνηση του χώρου εκτιμάται πως θα κοστίσει €25 – €30 εκατ. Το κόστος, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης μετά τον τερματισμό της σύμβασης με την Kition Ocean Holdings, θ’ αναλάβει το κράτος μέχρι ν’ αποφασιστεί εάν στο μέλλον παραχωρηθεί σε επενδυτή η μαρίνα.

Ο Δήμος Λάρνακας, που ανέλαβε την προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, έχει ετοιμάσει το Σημείωμα Έργου, το οποίο έχει αποσταλεί εδώ και λίγες ημέρες στο υπουργείο Οικονομικών, όπως ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας. «Περιμένουμε την έγκριση από το υπουργείο Οικονομικών για να ξεκινήσουμε τη Μελέτη Βιωσιμότητας», σημείωσε ο κ. Βύρας, προσθέτοντας πως αυτή θα μπορέσει να παραδοθεί σε ένα μήνα.

Όταν εγκριθεί η Μελέτη Βιωσιμότητας, ο δήμος θα προχωρήσει με την προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το έργο, το οποίο θ’ ανεγερθεί με τη μέθοδο του design & build. Αν και αυτό προγραμματιζόταν να γίνει πριν το τέλος του 2025, δεν είναι βέβαιο πως θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εντός του επόμενου διμήνου. «Το Σημείωμα Έργου στάλθηκε την περασμένη εβδομάδα και περιμένουμε τα σχόλια για να προχωρήσει η Μελέτη Βιωσιμότητας. Μετά θα προκηρυχθεί ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός, ο οποίος δεν εξαρτάται από τον δήμο αλλά από τις διαδικασίες του δημοσίου. Εμείς είμαστε έτοιμοι», υπέδειξε ο δήμαρχος Λάρνακας.

Οι κτηριολογικοί παράμετροι του Ναυτικού Ομίλου έχουν καθοριστεί τον περασμένο Ιούλιο σε συνάντηση αξιωματούχων του Δήμου Λάρνακας με τον υπουργό Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη. Όπως έγινε γνωστό το yacht club θα δημιουργηθεί σε τεμάχιο 3.500 τ.μ. Στο κτήριο θα υπάρχει συνεδριακό κέντρο χωρητικότητας 500 ατόμων, ενώ προβλέπονται χώροι για εστιατόριο, καφετέρια, καθώς και καταστήματα που θα εξυπηρετούν τη μαρίνα. Ο στόχος είναι ο χώρος του Ναυτικού Ομίλου να ενοποιηθεί με την πλατεία Ευρώπης, ώστε ν’ αποτελεί μέρος του παραλιακού μετώπου των Φοινικούδων.

Σημειώνεται, πως αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη το πρώτο από τα τρία έργα που εξαγγέλθηκαν από το κράτος και αφορά στην εκβάθυνση της μαρίνας. Το έργο, που θα κοστίσει περίπου €1 εκατ., αφορά στην εκβάθυνση της εισόδου και της λιμενολεκάνης της μαρίνας Λάρνακας, καθώς και στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δύο ειδικών μηχανισμών περιοδικής φωτοβολίας (φανοί) των φάρων της μαρίνας, που θα λειτουργούν με φωτοβολταϊκό σύστημα.