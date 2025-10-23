Επιδεικνύοντας το κοινωνικό πρόσωπο του οργανισμού η Πάφος FC παρέδωσε σήμερα επιταγή ύψους €17.500 υπέρ των πυρόπληκτων της Λεμεσού. Το ποσό που συγκέντρωσε το αθλητικό σωματείο παραδόθηκε σήμερα σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο προς τον Επίτροπο Προστασίας του Πολίτη, Παναγιώτη Παλατέ, από τον Γενικό Διευθυντής της Πάφος FC, Χάρη Θεοχάρους.

Ο κ. Θεοχάρους ανακοίνωσε επίσης ότι η Πάφος FC προχωρεί και στην δημιουργία ιδρύματος υπό την επωνυμία «Pafos Blue Foundation», το οποίο θα έχει ως στόχο την στήριξη ευάλωτων ομάδων και πολιτών στον τόπο μας.

Ο Επίτροπος Προστασίας του Πολίτη ευχαρίστησε την ποδοσφαιρική ομάδα της Πάφου για την εισφορά, ανακοινώνοντας ότι το ποσό θα κατατεθεί στο ειδικό ταμείο που έχει δημιουργηθεί για στήριξη των πυρόπληκτων και προς ενίσχυση εθελοντικών φορέων που ενισχύουν το κράτος σε περιόδους κρίσης, όπως ήταν η φονική πυρκαγιά του καλοκαιριού στην ορεινή Λεμεσό.

Χαιρέτισε επίσης την εξαγγελία για σύσταση του φιλανθρωπικού φορέα από την Πάφος FC, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες έχουν τεράστια σημασία δεδομένου ότι το κράτος δεν μπορεί να καλύπτει τα πάντα.