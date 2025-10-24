Το περιστατικό της περασμένης Κυριακής στην κοινότητα Τίμη της επαρχίας Πάφου, με την ετσιθελική αντικατάσταση υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου και το επεισόδιο που ακολούθησε, φαίνεται να είναι η κορυφή του παγόβουνου στο συγκεκριμένο θέμα.

Όπως αποδεικνύεται πλέον, η Αστυνομία και τοπικές αρχές έχουν ενώπιον τους ουκ ολίγες αναφορές για το πρόβλημα που δημιουργούν αλλοδαποί με την συγκεκριμένη πρακτική τους, ωστόσο στις πλείστες περιπτώσεις πέραν των αναφορών οι πολίτες δεν έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες για να μπορέσει να παρέμβει η Αστυνομία.

Θυμίζουμε ότι το πρόβλημα ήρθε στην επιφάνεια λόγω της σοβαρότητας του τελευταίου περιστατικού, την περασμένη Κυριακή, όταν και πολίτης κατέληξε ξυλοδαρμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Αλλοδαποί, άλλαξαν τη μέρα εκείνη, χωρίς την άδεια της και παρά τις διαμαρτυρίες της ιδιοκτήτριας του οχήματος τους υαλοκαθαριστήρες του, απαιτώντας πληρωμή για την αντικατάσταση. Η γυναίκα αρνήθηκε, καλώντας τους να τοποθετήσουν πίσω τους υαλοκαθαριστήρες που αντικατέστησαν και όταν γνωστός της γυναίκας επενέβη για να την υποστηρίξει, οι δράστες τον ξυλοκόπησαν άγρια με αποτέλεσμα να μεταφερθεί και να υποβληθεί σε επέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Από τις έρευνες της Αστυνομίας που ακολούθησαν την καταγγελία προέκυψε ότι ο 47χρονος είχε επιχειρήσει να υπερασπιστεί γνωστή του γυναίκα, η οποία αρνήθηκε να πληρώσει άτομα για την αντικατάσταση των υαλοκαθαριστήρων στο όχημα της. Τα άτομα αυτά είχαν αντικαταστήσει δήθεν φθαρμένους υαλοκαθαριστήρες στο όχημα της γυναίκας στην Τίμη, κατά την διάρκεια του καθιερωμένου κυριακάτικου παζαριού στην κοινότητα, χωρίς την άδεια της.

Η γυναίκα αρνήθηκε να πληρώσει, ζητώντας να τοποθετήσουν ξανά τους δικούς της υαλοκαθαριστήρες, όμως οι δύο αλλοδαποί αντέτειναν ότι αυτοί που τοποθέτησαν είναι μιας χρήσης, και αν τους αφαιρούσαν θα έσπαζαν, επιμένοντας να πληρωθούν. Ο 47χρονος επενέβη και υπήρξε συμπλοκή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Οι δράστες εξαφανίσθηκαν και αναζητούνται από την Αστυνομία.

Το φαινόμενο επιτήδειοι να αλλάζουν τους υαλοκαθαριστήρες αυτοκινήτων χωρίς να ζητήσουν την άδεια των οδηγών τους και ακολούθως να ζητούν χρήματα για τους νέους που τοποθέτησαν, είναι συχνό σε διάφορες περιοχές, όχι μόνο της Πάφου, αλλά και παγκύπρια, δήλωσαν στον «Φ» αστυνομικές πηγές. Διευκρίνισαν ότι η δημοσιότητα που έλαβε η πρακτική αυτή οφείλεται στην σοβαρή κατάληξη του τελευταίου επεισοδίου, ωστόσο τόνισαν η πρακτική αυτή παρατηρείται εδώ και πολλούς μήνες. Στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου όμως, πρόσθεσαν, δεν υπάρχουν άλλες καταγγελίες εκτός της συγκεκριμένης, παρά μόνο ενημερωτικές αναφορές πολιτών και πληροφορίες.

Περιστατικά αλλοδαπών που προσέγγιζαν οδηγούς αυτοκινήτων επιχειρώντας να τους καταλάβουν εξ απροόπτου και να τους αλλάξουν τους υαλοκαθαριστήρες απαιτώντας στη συνέχεια χρήματα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, αναφέρθηκαν τους προηγούμενους μήνες κυρίως έξω από υπεραγορές, mall και άλλες εμπορικές επιχειρήσεις όπου καταγράφεται μεγάλη κίνηση. Σε κάποιες περιπτώσεις, μας αναφέρθηκε, οι αλλοδαποί αυτοί ρωτούσαν τους οδηγούς πριν προχωρήσουν στην αντικατάσταση, σε άλλες ωστόσο προέβαιναν στην κίνηση εντελώς αιφνιδιαστικά και χωρίς έγκριση των ιδιοκτητών των οχημάτων.

Το φαινόμενο, όπως μας αναφέρθηκε, δεν παρατηρείται μόνο στην Πάφο, αλλά σε παγκύπριο επίπεδο. Τους προηγούμενους μήνες μάλιστα, εμφανιζόταν συχνότερα από ότι σήμερα, φαίνεται όμως ότι η εμπλοκή της Αστυνομίας σε κάποιες περιπτώσεις και η αντίδραση των πολιτών όταν πια συνήθισαν την ετσιθελική αυτή εμφάνιση των συγκεκριμένων αλλοδαπών μπροστά τους, άρχισε να μειώνει την δράση τους.