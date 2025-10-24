Ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης για τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας για το 2026, ζήτησε τη δημιουργία Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) για παιδιά στο Νοσοκομείο Πάφου.

Ο κ. Σαββίδης, τόνισε την ανάγκη να υπάρξει εξειδικευμένη μονάδα παιδιατρικών επειγόντων, κατά τα πρότυπα των νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση και ποιοτική φροντίδα των παιδιών της επαρχίας Πάφου.

Ο κ.Σαββίδης είναι ο πρώτος βουλευτής που θέτει επίσημα ενώπιον της Βουλής το αίτημα για δημιουργία παιδιατρικού ΤΑΕΠ στην Πάφο, ζητώντας όπως το έργο συμπεριληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.