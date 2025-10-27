Με την καθιερωμένη στέψη των μνημείων της πόλης και τους ενδοσχολικούς εορτασμούς, άρχισαν σήμερα στην Πάφο οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου.

Απόψε στις 7.00 ο Δήμος Πάφου οργανώνει την πανδημοτική εορταστική εκδήλωση στο Μαρκίδειο Θέατρο με ομιλητή τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γεώργιο Καζαμία και με θέμα τα τοπόσημα της μνήμης του απανταχού ελληνισμού, 85 χρόνια μετά το έπος του 1940.

Αύριο, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, οι εορτασμοί στην Πάφο θα αρχίσουν την αυγή με κωδωνοκρουσίες και εωθινό στους δρόμους από την Φιλαρμονική του Δήμου Πάφου. Στις 10.00πμ θα τελεστεί η καθιερωμένη Δοξολογία στον Μητροπολιτικό ναό Αγίου Θεοδώρου, χοροστατούντος του Αρχιμανδρίτη της Μητρόπολης Πάφου Ιωάννη Θεοχάρους.

Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η δρ. Μαίρη Ιωαννίδου Κουτσελίνη και αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί η επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στη Στήλη της 28ης Οκτωβρίου μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο.

Οι εορτασμοί θα κορυφωθούν στις 11.15 πμ με την καθιερωμένη παρέλαση στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή, τον χαιρετισμό της οποίας θα δεχθεί εκ μέρους της Κυβέρνησης ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, από εξέδρα στην είσοδο του Α΄Λυκείου Πάφου.

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 6.00μμ αύριο, με την καθιερωμένη δεξίωση που παραθέτουν η Μητρόπολη Πάφου, η Εθνική Φρουρά και ο Δήμος Πάφου στη Λέσχη της Εθνικής Φρουράς, επί της λεωφόρου Γρίβα Διγενή.