Η Πάφος του 2025 είναι τόπος «προοπτικής και ευκαιριών», ανέφερε τη Δευτέρα ο Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, ενώπιον της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕ) Πάφου.

Μέσω της στενής συνεργασίας και των συντονισμένων δράσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μπορούν να διασφαλίσουν μια ανάπτυξη βιώσιμη, δίκαιη και συμμετοχική, είπε, προσθέτοντας πως η ανάπτυξη που επιδιώκουν θα στηρίζεται στην καινοτομία, τον πολιτισμό και τον σεβασμό προς το περιβάλλον.

Εξέφρασε ακόμη τη βεβαιότητα ότι η Πάφος μπορεί να αποτελέσει «πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης και επιχειρηματικής αριστείας».

Η Πάφος, με την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και τη δραστήρια επιχειρηματική κοινότητα, αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της Κύπρου, ανέφερε ο Υπουργός. Οι επιχειρηματίες της Πάφου, είπε, «αποδεικνύετε καθημερινά ότι, ακόμη και μέσα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων, ενεργειακής αβεβαιότητας και πληθωριστικών πιέσεων, δεν σταματάτε ποτέ να καινοτομείτε, μετατρέπετε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες και στηρίζετε με αποφασιστικότητα την κυπριακή οικονομία», συμπλήρωσε.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα που σας απασχολούν και βρίσκεται διαχρονικά δίπλα σας, αναγνωρίζοντας τη συμβολή σας στην τοπική ανάπτυξη, συμπλήρωσε.

Στην ομιλία του ο κ. Παπαναστασίου αναφέρθηκε σε στοχευμένα προγράμματα ενίσχυσης που ενθαρρύνουν, όπως είπε, την επιχειρηματική καινοτομία, την ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα, την κυκλική οικονομία και την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεών και τα οποία εφαρμόζει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ανέφερε πως για την υλοποίηση των δράσεων στήριξης του επιχειρείν, εξασφαλίστηκαν συνολικά €363 εκατομμύρια για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, εκ των οποίων €226 εκ. στο πλαίσιο του προγράμματος ΘΑλΕΙΑ και €137 εκ. από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Σχέδιο REPowerEU της ΕΕ.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα για το Υπουργείο είπε ότι αποτελεί «η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των Βιομηχανικών Περιοχών, ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τις επιχειρήσεις».

Για τον σκοπό αυτό, είμαστε, είπε, σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές και αρμόδιους φορείς, όπως τα κατά τόπους Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια και τους Συνδέσμους Βιομηχάνων, για την προώθηση έργων υποδομής και την επίλυση προβλημάτων.

Αναφερόμενος στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίας Βαρβάρας, στην επαρχία Πάφου και στο πρόβλημα της γειτνίασης των κτηνοτροφικών μονάδων με τα βιομηχανικά υποστατικά, ενημέρωσε ότι το Υπουργείο, μέσω του Γενικού Εισαγγελέα, έχει καταχωρίσει Αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Η δικαστική διαδικασία, η οποία αφορά παράνομες ανεγέρσεις περιφράξεων και κτηνοτροφικών μονάδων, είναι σε εξέλιξη, όπως είπε.

Παράλληλα, είπε ότι στην ίδια Βιομηχανική Περιοχή, προέβησαν τον περασμένο Οκτώβριο σε προκήρυξη για εκμίσθωση τριών βιομηχανικών οικοπέδων, ενισχύοντας περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξής της.

Είπε πως μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονων προκλήσεων, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της εξαγωγικής προσπάθειας των κυπριακών επιχειρήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι λειτουργεί στο Υπουργείο η υπηρεσία Export Helpdesk, που συνδέει κυπριακές επιχειρήσεις με ξένους εισαγωγείς μέσω των Εμπορικών Κέντρων της Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Παράλληλα, σε συνεργασία με τα ίδια Κέντρα, είπε ότι υλοποιούν στοχευμένες δράσεις, όπως τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, διοργάνωση γευσιγνωσιών, προωθητικές ενέργειες και Σχέδια Χορηγιών που «αποσκοπούν στην περαιτέρω διείσδυση των κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών σε ξένες αγορές».

Επεσήμανε ακόμη ότι εντός του 2025 ολοκληρώθηκε η μελέτη για την κατάρτιση Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την αποτελεσματική προώθηση υπηρεσιών στο εξωτερικό, με έμφαση σε επιλεγμένους τομείς όπως η τεχνολογία και η ναυτιλία, ενώ προχωρεί και η θέσπιση της Εθνικής Οπτικής Ταυτότητας των Κυπριακών Προϊόντων, «Products of Cyprus Branding».

Οι προσπάθειες αυτές, «υποστηρικτικές πάντα των δικών σας πρωτοβουλιών για εξωστρέφεια, αποδίδουν», είπε, σημειώνοντας την ανοδική πορεία των εξαγωγών υπηρεσιών, οι οποίες το 2024 έφθασαν στα €28,7 δισεκατομμύρια, σε σχέση με €14,9 δισεκατομμύρια το 2020.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αυξημένες κατά 2,3% το 2024 ήταν και οι εξαγωγές εγχώριων προϊόντων – μη συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων και πετρελαιοειδών –οι οποίες ανήλθαν σε €1,24 δισεκατομμύρια από €1,21 δισεκατομμύρια το 2023.

Οι συνολικές εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών και των ορυκτών καυσίμων έφτασαν τα €2,43 δισεκατομμύρια το 2024, από €2,37 δισεκατομμύρια το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 2,6%, συμπλήρωσε.

