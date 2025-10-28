Το φράγμα του Μαυροκόλυμπου είναι πλέον λειτουργικά πανέτοιμο, έχοντας περάσει με απόλυτη επιτυχία όλα τα δοκιμαστικά στάδια και όλα τα τεστ που έγιναν μετά τις εργασίες επιδιόρθωσης της σημαντικής βλάβης που προκάλεσε την αποστράγγιση του. Πλέον, το φράγμα είναι πανέτοιμο να υποδεχθεί στον ταμιευτήρα του τις ποσότητες του νερού που άπαντες ευελπιστούν ότι θα φέρει το φετινό υδρολογικό έτος.

Μιλώντας στον «Φ» ο Επαρχιακός Μηχανικός του ΤΑΥ Πάφου, Χάρης Κασιουλής, ανέφερε ότι από τις αρχές Οκτωβρίου οι εργασίες για την επιδιόρθωση της μεγάλης βλάβης που παρουσιάστηκε τον περασμένο Ιανουάριο έχουν ολοκληρωθεί και το φράγμα πέρασε επιτυχώς όλους τους αναγκαίους εξειδικευμένους και προληπτικούς ελέγχους που ακολούθησαν ώστε να επισημοποιηθεί ότι είναι σε πλήρη λειτουργία.

Ο κ. Κασιουλής τόνισε ότι ο Μαυροκόλυμπος είναι πλέον επανασυδεδεμένος με το αρδευτικό δίκτυο της Πάφου και έτοιμος να δεχθεί τις ποσότητες νερού που θα φέρει η φετινή βροχόπτωση του υδρολογικού έτους. Το σύστημα εκκένωσης του φράγματος, που παρουσίασε την μεγάλη βλάβη και συνέτεινε στο να χαθούν όλες οι ποσότητες νερού που ήταν αποθηκευμένες, έχει πλέον αποκατασταθεί, ενώ έγιναν και οι απαραίτητες επιπρόσθετες εργασίες βελτίωσης για αποφυγή μελλοντικού προβλήματος.

Ο επικεφαλής του Τμήματος Υδάτων Πάφου διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο φράγμα είναι μεν συνδεδεμένο με το μεγάλο αρδευτικό έργο Πάφου, με πηγή το διυλιστήριο στον Ασπρόκρεμμο, ωστόσο όπως τόνισε μετά το φετινό καταστροφικό για την Πάφο καλοκαίρι, δεν υπάρχουν τα πλεονάσματα παραγόμενου επεξεργασμένου νερού που θα επέτρεπαν να εισρεύσουν ποσότητες από τη μονάδα του Ασπρόκρεμμου στον Μαυροκόλυμπο.

Αυτό θα γίνει, είπε, σε κατοπινό στάδιο, όταν οι ανάγκες και η ζήτηση νερού από την μονάδα δεν θα είναι τόσο μεγάλες όσο σήμερα. Μέχρι τότε, είπε, ο Μαυροκόλυμπος αναμένει τις βροχοπτώσεις για να αρχίσει να γεμίζει και πάλι με νερό για την γεωργία της χαμηλής δυτικής Πάφου.

Ο κ. Κασιουλής κατέληξε λέγοντας ότι μετά την πλήρη επαναφορά του φράγματος σε καθεστώς λειτουργίας, σε αυτό έγιναν και κάποιες βελτιωτικές εργασίες που δοθείσης της ευκαιρίας θα αναβαθμίσουν ακόμη περισσότερο τις λειτουργικές του δυνατότητες.