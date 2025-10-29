Άναψε το πράσινο φως για την ανάπλαση του παλαιού γεφυριού στο Αλεθρικό, της κοίτης του ποταμού και του περιβάλλοντος χώρου το Τμήμα Περιβάλλοντος, που έδωσε θετική γνωμάτευση για το έργο. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για πλήρη αποκατάσταση του διατηρητέου πετρόκτιστου γεφυριού του 19ου αιώνα, επί του ποταμού Πούζη και για διαμόρφωση δύο υφιστάμενων διαβάσεων που οδηγούν προς το νέο γεφύρι.

Οι εργασίες προβλέπουν, ακόμη, αποκατάσταση της διάβασης επί του γεφυριού στα ανατολικά και στα νότια, διαμορφώσεις επί των όχθεων της κοίτης με έργα αντιστήριξης και δημιουργία δημόσιων χώρων, όπως αμφιθεατρικές κερκίδες, παιδότοπος και θέση θέας. Συγκεκριμένα, το σχέδιο περιλαμβάνει σκαλοπάτια τα οποία θα ξεκινούν από το πλάτεμα στη βόρεια είσοδο του γεφυριού και θα οδηγούν στον χώρο όπου θα διαμορφωθούν οι κερκίδες. Οι εργασίες κατασκευής θα περιλαμβάνουν καθαρισμό της βλάστησης, αφαίρεση χώματος και εκσκαφή σε θέσεις τοιχωμάτων και δαπεδοστρώσεων και τις ελάχιστες ανάγκες για τη θεμελίωση των οδοστρωμάτων και τοιχωμάτων αντιστήριξης.

Το γεφύρι χρησιμοποιείται από πεζούς και θα παραμείνει η χρήση του ως έχει και μετά την ανάπλαση, όπως αναφέρει η Περιβαλλοντική Αρχή. Η παραδοσιακή γέφυρα του Αλεθρικού βρίσκεται νότια της κοινότητας, σε απόσταση μόλις 100 μέτρων από τα πρώτα σπίτια του πυρήνα του χωριού. Περνάει πάνω από τον ποταμό Πούζη, ο οποίος πηγάζει από το Σταυροβούνι. Πρόκειται για πέτρινο κτίσμα, μήκους 30 μέτρων, το οποίο αποτελείται από τρεις καμάρες που έχουν διαφορετική έκταση ανοίγματος που κυμαίνεται από 3 έως 5 μέτρα.