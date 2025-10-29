Η εντυπωσιακή νέα όψη της ανακαινισμένης πλατείας και των κτηρίων του πλατειακού χώρου της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια, αποκαλύφθηκαν και επισήμως σήμερα το απόγευμα. Στην παρουσία του Αρχιεπιισκόπου Κύπρου Γεωργίου, ο οποίος προέστη και του αγιασμού, εγκαινιάσθηκαν τα έργα του αναβαθμισμένου χώρου και των κτηρίων που περιβάλλουν το δημοφιλές εκκλησάκι.

Παρόντες στα εγκαίνια της εντυπωσιακής ανακαινισμένης πλατείας και των κτηρίων που περιβάλλουν την εκκλησία, ήταν οι αρχές του Δήμου Ακάμα, βουλευτές Πάφου, η Έπαρχος Πάφου, Ευφροσύνη Γεωργίου, εκπρόσωποι άλλων Δήμων και τοπικών οργανισμών, της Αστυνομίας, της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου και πλήθος κόσμου. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και ο πρώην Υπουργός, Νίκος Κόσιης, ο οποίος είχε και μια εγκάρδια συζήτηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου.

Η ανακαίνιση της πλατείας και των κτηρίων του Αγίου Γεωργίου Πέγειας πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία της Μητρόπολης Πάφου, με στόχο την ανάδειξη του ιστορικού και θρησκευτικού χαρακτήρα του χώρου, καθώς και την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.