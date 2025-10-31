Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Λευκωσία με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο στον δρόμο από τον κυκλικό κόμβο του Γενικού Νοσοκομείου, στη Λεωφόρο Καλαμών προς τον κυκλικό κόμβο της Mercedes-Benz.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που εξασφάλισε το philenews, στη λεωφόρο Καλαμών, ενεπλάκησαν σε τροχαίο τρία οχήματα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μεταφέρθηκε προληπτικά για εξετάσεις μία γυναίκα στο Νοσοκομείο.