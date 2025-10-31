Χωρίς νερό θα μείνει ολόκληρη η κοινότητα Αγίου Τύχωνα στις 11 Νοεμβρίου, λόγω προγραμματισμένης διακοπής, σύμφωνα με τον Επαρχιακό Οργανισμό Λεμεσού.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η διακοπή κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση βελτιωτικών έργων και θα πραγματοποιηθεί από τις 7:00 μέχρι τις 14:30.

Ο ΕΟΑΛ διαβεβαιώνει το κοινό ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών, ώστε η παροχή νερού να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.

«Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των καταναλωτών για την προσωρινή ταλαιπωρία, καθώς το έργο αυτό είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της υδατικής υποδομής και τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των αναγκών τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ