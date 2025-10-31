Το προσωπικό του ΕΟΑ Πάφου προχώρησε χθες στην πρώτη εθελοντική αιμοδοσία, από συστάσεως του Οργανισμού, για την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος της επαρχίας Πάφου.

Δεκάδες υπάλληλοι του ΕΟΑ μετέβησαν στο Κέντρο Αιμοληψίας και συνεισέφεραν το πολύτιμο αγαθό. Παρών στην εκδήλωση και ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, ο οποίος εξέφρασε τον απέραντο θαυμασμό και ευγνωμοσύνη, όπως είπε, για την μαζική συμμετοχή του προσωπικού στην αλτρουιστική αυτή ενέργεια.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μας, τόνισε, εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του ΕΟΑ Πάφου προς την κοινωνία μας και κυρίως τον πάσχοντα συνάνθρωπο μας.