Το Joanna Sophia Foundation συμπράττει με το Round Table 7 Πάφου και με την υποστήριξη του Δήμου Πάφου διοργανώνουν σήμερα, στις 10:00π.μ. στην Πλατεία Κάστρου στην Πάφο, το πρώτο Joanna Sophia Fun Run/Walk Around the World in 5km, ευαισθητοποιώντας για την επιληψία και τον αιφνίδιο θάνατο στην επιληψία (SUDEP).

Στο Joanna Sophia Fun Run/Walk Around the World in 5km μπορούν σύμφωνα με τους οργανωτές να μετέχουν όλοι. Στην αφετηρία θα τεθούν και γνωστοί ηθοποιοί, άνθρωποι των μήντια και άλλοι επώνυμοι, όπως οι Λούης Πατσαλίδης, Αντρέας Τσέλεπος Ηλίας Αντρέου, ο ολυμπιονίκης Κυριάκος Ιωάννου και πολλοί άλλοι.

Με τον τερματισμό θα πραγματοποιηθεί πάρτι στην Πλατεία του Κάστρου μέχρι τις 2:00μμ, με μουσική, χορό, δραστηριότητες για τα μικρά παιδιά και άλλες εκπλήξεις.

Το Ίδρυμα Joanna Sophia δημιουργήθηκε στη μνήμη της Joanna Sophia Ιωάννου, η οποία απεβίωσε σε ηλικία μόλις 9 ετών στις 6 Νοεμβρίου 2018. Το ατρόμητο πνεύμα της συνεχίζεται μέσα από τις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος. Εμπνευσμένο από το αγαπημένο της τραγούδι, το Ίδρυμα μεταφέρει το μήνυμά της: Never enough love. Never enough hope. Never enough determination to carry on. Αποστολή του ιδρύματος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την επιληψία και τους κινδύνους του SUDEP, η υποστήριξη έρευνας που στοχεύει στην εύρεση θεραπείας και η παροχή οικονομικής βοήθειας σε οικογένειες παιδιών με επιληψία που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Μέσω του joannasophiafoundation.org, το Ίδρυμα μοιράζεται ιστορίες, πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις για να κρατήσει το φως της Joanna Sophia, υποστηρίζοντας παράλληλα την παγκόσμια κοινότητα επιληψίας. Με 65 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να ζουν με επιληψία και 1 στους 26 να αναμένεται να την αναπτύξει στη ζωή του, η ανάγκη για ευαισθητοποίηση και έρευνα δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη.