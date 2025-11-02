To μήνυμα ότι η παιδεία οφείλει να ενσωματώνει και να προβάλλει πρωτοβουλίες που συνδέουν τη γνώση με την πράξη, που εμπνέουν και κινητοποιούν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική ζωή και να αναδεικνύουν την ταυτότητα και την κληρονομιά του τόπου τους, ανέδειξε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού, και Νεολαίας Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο διημερίδας με τίτλο «Η Ιστορία του Αθλητισμού στην Πάφο» που συνδιοργάνωσαν το Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος και το Πανεπιστήμιο ΑUB Mediterraneo Πάφου.

Στον χαιρετισμό της, που ανέγνωσε το βράδυ της Παρασκευής ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης Γιώργος Κουτσίδης, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε πως οι στοχευμένοι σχεδιασμοί και δράσεις που εφαρμόζει το υπουργείο καθιστούν τον αθλητισμό βασικό μέσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της αγωγής και της καθημερινότητας της μαθητικής κοινότητας, παρέχοντας, παράλληλα, τα απαραίτητα εχέγγυα στα παιδιά που χαρακτηρίζονται από έμφυτο ταλέντο, να ασχοληθούν και να διαπρέψουν στον τομέα. Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε την υγιή ενασχόληση με τον τομέα, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες, ίσες δυνατότητες και ίση συμμετοχή για όλους, προκρίνοντας, ταυτόχρονα μέσα από τις δράσεις και τους σχεδιασμούς μας την ολόπλευρη καλλιέργεια του πνεύματος, του σώματος και της προσωπικότητας, είπε.

Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε πως η Διημερίδα αποτελεί σπουδαία ευκαιρία να αναδειχθεί η πλούσια και πολύπλευρη παράδοση του αθλητισμού στην πόλη και την επαρχία της Πάφου. Από τα πρώτα αθλητικά σωματεία και συλλόγους που ιδρύθηκαν τον 20ό αιώνα, μέχρι τα σύγχρονα στάδια που φιλοξενούν αγώνες, προπονήσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ο αθλητισμός υπήρξε πάντοτε μέσο κοινωνικής συνοχής, πνευματικής ανάπτυξης και καλλιέργειας συλλογικής ταυτότητας για την πόλη και την επαρχία της Πάφου, τόνισε.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης Γιώργος Κουτσίδης ανέφερε πως στόχος της Διημερίδας είναι η ανάδειξη της ιστορίας του αθλητισμού στην Πάφο, μέσα από την προβολή τοπικών σωματείων, αγωνισμάτων, σημαντικών μορφών του αθλητισμού και της εξέλιξης των αθλητικών θεσμών. Παράλληλα, επιδιώκεται, όπως είπε, η καλλιέργεια ιστορικής και πολιτιστικής συνείδησης και η σύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική κοινωνία.

Στην διαχρονική αξία της Πάφου και στον Στέλιο Κυριακίδη ως έναν από τους μύθους της, αναφέρθηκε σε ομιλία της η Κωνσταντίνα Γογγάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εισαγωγής στη Φιλοσοφία και στη Φιλοσοφία του Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η κ. Γογγάκη αναφέρθηκε στην ιστορία και την ζωή του Στέλιου Κυριακίδη αλλά και στο αυθεντικό μήνυμα που εξέπεμψε αυτό της κοινωνικής προσφοράς και ανθρωπισμού. Η νίκη του στην Αμερική τόνισε, ταυτίστηκε με την μοίρα ενός ολόκληρου τόπου.