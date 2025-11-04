Υπό έλεγχο τέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 10:30μμ χθες βράδυ στο τρίγωνο των κοινοτήτων Τάλα, Κισσόνεργα, Ακουρσός, κοντά στο φράγμα Μαυροκόλυμπου.

Η πυρκαγιά έθεσε σε συναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία που έστειλε ισχυρές επίγειες δυνάμεις στην περιοχή, πριν το πύρινο μέτωπο προσεγγίσει κατοικημένες περιοχές. Η φωτιά εξελισσόταν σε σημείο μεταξύ Τάλας – Κισσόνεργας και έκαιγε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, ενώ το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης δυσχέραιναν οι σφοδροί άνεμοι που έπνεαν χθες βράδυ στην επαρχία Πάφου.

Μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας οι φλόγες κινούνταν εκτός της κατοικημένης περιοχής, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο. Στην περιοχή παρέμειναν μέχρι αυτή την ώρα δυνάμεις της Πυροσβεστικής για αποτροπή αναζωπυρώσεων και για τις τελικές κατασβέσεις σήμερα το πρωί.