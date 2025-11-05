Η γενικότερη εικόνα στη Βιοτεχνική Περιοχή του Δήμου Πάφου μετά τα μέτρα που εφαρμόζει από το καλοκαίρι ο Δήμος Πάφου για την επιβολή τάξης στην περιοχή, είναι εμφανώς βελτιωμένη. Αυτό τονίζει στον «Φ» ο Αντιδήμαρχος Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η προσπάθεια συνεχίζεται για την πλήρη επαναφορά της νομιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της περιοχής, καθώς και της αισθητικής βελτίωσης της.

Ξεκινήσαμε εδώ και μήνες τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων και του πρασίνου, ενώ έγινε και καθαριότητα στα πεζοδρόμια, τόνισε ο κ. Ονησιφόρου, χαρακτηρίζοντας τεράστιο το έργο που πρέπει να γίνει το οποίο απαιτεί συνέχεια και συνέπεια.

Γι’ αυτό και οι εργασίες θα συνεχιστούν ώστε η Βιοτεχνική Περιοχή να αποκτήσει την εικόνα που της αξίζει, επεσήμανε ο Αντιδήμαρχος Πάφου. Εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του προς τους επιχειρηματίες της περιοχής για την συνεργασία και κατανόηση που επιδεικνύουν προς τον Δήμο Πάφου, τόνισε, μέσα από την οποία η δημοτική αρχή θα καταφέρει ουσιαστικές αλλαγές και συνολική αναβάθμιση την περιοχής.