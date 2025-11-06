Η βελτίωση των αθλητικών χώρων της πόλης και περιαστικής περιοχής Πάφου προωθείται άμεσα προς υλοποίηση, παράλληλα με τις διεργασίες που έχουν δρομολογηθεί ήδη για την εκχώρηση του Στέλιος Κυριακίδης σε ιδιώτη επενδυτή.

Αθλητικοί φορείς της επαρχίας, καθώς και εκπρόσωποι Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόνισαν στον «Φ» ότι η αποφασιστικότητα του Προέδρου του ΚΟΑ Γιάννη Ιωάννου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δεδομένη για την συνολική αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της Πάφου, παράλληλα με το μέγα θέμα της μετατροπής του Στέλιος Κυριακίδης σε ένα στάδιο επιπέδου διοργανώσεων UEFA που να εξυπηρετεί όπως πρέπει την πρωταθλήτρια ομάδα της Κύπρου, μετά και την κολοσσιαία επιτυχία της να μετέχει στην League Phase του Champions League.

Από τις μέχρι τώρα συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στον ΚΟΑ για το θέμα, καθώς και από τις επίσημες και ανεπίσημες επαφές που ακολούθησαν έκτοτε, κυρίως με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, κατέστη απολύτως σαφές ότι η συμφωνία αφορά στην αναβάθμιση των ευρύτερων αθλητικών υποδομών της Πάφου, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των αθλητικών φορέων της πόλης.

Η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του τόπου αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και μ’ αυτή τη στοχοπροσήλωση εργάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ, ξεκαθάρισε στους φορείς της Πάφου ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Γιάννης Ιωάννου, ενώ οι εκπρόσωποι της επαρχίας Πάφου εξέφρασαν ικανοποίηση για την πορεία της υλοποίησης των βελτιώσεων στις αθλητικές υποδομές της Πάφου, μετά και το πράσινο φως από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.