Η Πάφος τίμησε και φέτος, επέτειο των 47 χρόνων από τον θάνατο του δρος Ιχσάν Αλή, τη μνήμη ενός ανθρώπου που εργάστηκε για μια Κύπρο ειρηνική, δημοκρατική και ενωμένη, με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο μνημείο του τουρκοκύπριου γιατρού και πολιτικού στο κέντρο της πόλης.

Στεφάνια στο μνημείο κατέθεσαν ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων, Οζ Καραχάν, και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.

Ο Ιχσάν Αλή γεννήθηκε στην Πάφο το 1904 και σπούδασε ιατρική στην Ελβετία. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινωνία της Πάφου, τόσο όσον αφορά στην ιατρική του δραστηριότητα, όσο και για την πολιτική του μετριοπάθεια. Ανέπτυξε έντονη δράση υπέρ της συμβίωσης των δυο κοινοτήτων στην Κύπρο και όταν ξέσπασε η έντονη εθνικιστική πόλωση στην Κύπρο αντιτάχθηκε στα ακραία στοιχεία και των δυο κοινοτήτων, προβάλλοντας το όραμα της ειρηνικής συμβίωσης, ζητώντας χαρακτηριστικά να γίνει η Κύπρος, η Ελβετία της Μεσογείου.

Υποστήριξε αγωνιστές της ΕΟΚΑ οι οποίοι είχαν καταδικαστεί σε θάνατο, όπως ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ενώ διαφώνησε με τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου προειδοποιώντας ότι διαχώριζαν θεσμικά τον πληθυσμό και έθεταν την Κύπρο υπό το καθεστώς εγγυητριών δυνάμεων.

Διετέλεσε σύμβουλος του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Πέθανε στις 7 Νοεμβρίου 1978.