Με το Τιμητικό Βραβείο της ΕΘΑΛ (Εταιρείας Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού) τιμήθηκε ο Τουρκοκύπριος θεατράνθρωπος Γιασάρ Ερσόι.

Το βραβείο απονεμήθηκε στον Γιασάρ Ερσόι για τη μακρόχρονη προσφορά του στο θέατρο, καθώς και για τη συμβολή του στις προσπάθειες προσέγγισης και ειρηνικής συνύπαρξης στην Κύπρο.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της φιλοξενίας της παραγωγής της ΕΘΑΛ «Το Νησί», σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου, στις εγκαταστάσεις του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας. Η παράσταση παρουσιάστηκε στην κατεχόμενη Λευκωσία με τουρκικούς υπέρτιτλους, ενώπιον κατάμεστης αίθουσας και με εμφανή συγκίνηση από το κοινό.

Κατά την απονομή, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΘΑΛ, Αχιλλέας Γραμματικόπουλος, χαρακτήρισε τον τιμώμενο «γέφυρα ανάμεσα σε γλώσσες, μνήμες και ανθρώπους», σημειώνοντας ότι το έργο του υπερβαίνει τα όρια της τέχνης, λειτουργώντας ως πράξη συνάντησης, μνήμης και ελπίδας.

Όπως ανέφερε, η βράβευση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό και για την ίδια την ΕΘΑΛ, καθώς οι ρίζες του Γιασάρ Ερσόι συνδέονται με τη Λεμεσό και με μια κοινή πολιτιστική διαδρομή που προϋπήρχε της διαίρεσης του νησιού.

Από την πλευρά του, ο Γιασάρ Ερσόι εξέφρασε τη συγκίνησή του για τη βράβευση, κάνοντας λόγο για μια απρόσμενη, αλλά ιδιαίτερα σημαντική τιμή.

Η βραδιά ανέδειξε, πέρα από το καλλιτεχνικό γεγονός, και τον ρόλο του θεάτρου ως χώρου διαλόγου και συνάντησης των δύο κοινοτήτων.