Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε σε περιοχές της Πάφου το βράδυ της Παρασκευής λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Συγκεκριμένα, η διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω των καταρρακτωδών βροχών προκλήθηκε στις Κοινότητες Κάτω Αρόδες, Κάθικα, Πάνω Αρχιμανδρίτα, Ακουρσός, Δρούσεια, Ίνεια, Κρίτου Τέρα, Προδρόμι, Τέρα και Θελέτρα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΑΗΚ, η εκτιμώμενη ώρα επαναφορά ρεύματος είναι στις 11 το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως φαίνεται και από βίντεο που αναρτήθηκαν στη σελίδα «ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ» στο Facebook, οι καταιγίδες επηρεάζουν την επαρχία Πάφου και κυρίως την περιοχή της Χλώρακας.

Σύμπλεγμα ισχυρών καταιγίδων μεταξύ Κύπρου – Τουρκίας

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Kitas Weather, σύμπλεγμα ισχυρών καταιγίδων μεταξύ Κύπρου – Τουρκίας με αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα κινείται ανατολικά – βορειοανατολικά και θα επηρεάσει οριακά τον Ακάμα και τις βόρειες ακτές του νησιού.

Οι περιοχές από Ακάμα μέχρι Κάτω Πύργο έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να δεχθούν βροχές ενώ την ίδια ώρα αναμένεται να επηρεαστούν από τους καθοδικούς ανέμους των καταιγίδων με ισχυρές ριπές. Αν επηρεάσει επίκεντρο καταιγίδας αυτές τις περιοχές, πολύ πιθανόν να παρατηρηθεί και χαλάζι.