Στις φλόγες τυλίχθηκε, γύρω στις 2:50 τα ξημερώματα, εμπορευματοκιβώτιο σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος, στα Λιβάδια της επαρχίας Λάρνακας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την κατάσβεση ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα. Από την πυρκαγιά το εμπορευματοκιβώτιο και το περιεχόμενο του υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών.

Στον χώρο στάθμευσης υπήρχαν και άλλα εμπορευματοκιβώτια τα οποία δεν επηρεάστηκαν.

Θα ακολουθήσει διερεύνηση αιτιών πυρκαγιάς από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.