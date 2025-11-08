Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας, ξέσπασε γύρω στις 15:10 χθες το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η πυρκαγιά, που ξεκίνησε στον χώρο αποθήκευσης πυρίτιδας για κατασκευή φυσιγγίων, προκλήθηκε μετά από τριβή του υλικού στο πάτωμα και κατασβήστηκε από προσωπικό του εργοστασίου με χρήση σωλήνων νερού που ήταν εγκατεστημένες στον χώρο.

Έγινε εκκένωση του προσωπικού του εργοστασίου σε ασφαλές χώρο. Η πυροσβεστική έκανε χρήση σωλήνων νερού για τελική κατάσβεση και προχώρησε σε εξαερισμό του χώρου. Επίσης, αποθηκευμένο υλικό σε βαρέλια στον χώρο, μετακινήθηκε σε ασφαλή ανοιχτό χώρο.

Εργάτης του εργοστασίου υπέστη ελαφριά εγκαύματα στα χέρια του, και παραπέμφθηκε στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Στο σημείο μετέβη Λειτουργός του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.