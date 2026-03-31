Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας με χθεσινή απόφαση του επιδίκασε ποσό αποζημίωσης €53.000 σε ιδιοκτήτες ακινήτου που απαλλοτριώθηκε έκταση 806 τ.μ. του ακινήτου τους και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας τους είχε προσφέρει αρχικά το ποσό των €50 ως αποζημίωση.

Η απαλλοτρίωση έγινε στις 5/12/2014 με σκοπό τη δημιουργία Βιομηχανικής και Ενεργειακής Περιοχής Α’ και οδικού δικτύου στο Βασιλικό της Επαρχίας Λάρνακας. Από το γεωργικό τεμάχιο των ιδιοκτητών επηρεάστηκε έκταση 806 τ.μ. και το Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας πρόσφερε στους ιδιοκτήτες του ακινήτου το ποσό των €50 ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του μέρους αυτού του ακινήτου τους.

Η προσφορά αυτή δεν έγινε αποδεκτή από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, οι οποίοι μέσω του δικηγόρου κ. Μιχάλη Δειλινού προσέφυγαν το 2016 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για αύξηση του ποσού της αποζημίωσης.

Μετά από ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας έκανε χθες αποδεκτές τις θέσεις του ιδιώτη εκτιμητή ακινήτων Δρ. Γιώργου Γεωργιάδη τόσο αναφορικά με την αξία του μέρους του ακινήτου που απαλλοτριώθηκε όσο και για το γεγονός ότι το υπόλοιπο μέρος του ακινήτου έκτασης 21.599 τ.μ. που έμεινε εκτός απαλλοτρίωσης δεν απόκτησε οποιαδήποτε υπεραξία.

«Η αξιοπιστία, η ακρίβεια και το εύλογο των συμπερασμάτων του δεν κλονίστηκε σε κανένα σημείο», αποφάσισε το Δικαστήριο. Αποφάσισε επίσης ότι η προσέγγιση του εκτιμητή του Κτηματολογίου δημιουργεί πολλά ερωτηματικά ως προς την ορθότητα της.

Ανέφερε επίσης το Δικαστήριο ότι «διευκρινίστηκε για πρώτη φορά μέσω της μαρτυρίας του κ. Γεωργιάδη ότι το οδικό δίκτυο ουδέποτε πέρασε από την επίδικη απαλλοτριωθείσα έκταση. Αντιθέτως ο δρόμος κατασκευάστηκε να περνά από διαφορετικό σημείο πιο μέσα στο επίδικο ακίνητο, κατόπιν νέου σχεδιασμού και νέας απαλλοτρίωσης που έγινε στις 21/9/2018. Εντούτοις ο μάρτυρας του Κτηματολογίου αφήνει παραπλανητικά να νοηθεί ότι ο νέος δρόμος, του οποίου μάλιστα παρουσιάζει και φωτογραφίες, πέρασε από την επίδικη απαλλοτριωθείσα έκταση. Σε κανένα σημείο της έκθεσης του δεν γίνεται αναφορά ότι ο σχεδιασμός του δρόμου έστω και μεταγενέστερα του ουσιώδους χρόνου άλλαξε με αποτέλεσμα να μη γίνει στο σημείο που σχεδιαζόταν».