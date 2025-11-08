Σειρά έργων εξήγγειλε χθες βράδυ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για την περιοχή της Ευρύχου, τα οποία περιλαμβάνουν από ανέγερση κλειστής αίθουσας στο σχολείο, μέχρι την ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου, τη δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής και τη χρηματοδότηση νέας δομής 24ωρης φροντίδας ενηλίκων.

Σε χαιρετισμό του στη Χοροεσπερίδα του Κοινοτικού του Συμβουλίου Ευρύχου, που μεταδίδει το ΓΤΠ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε αρχικά πως θα προχωρήσει η κατασκευή κλειστής αίθουσας στο σχολείο, κάτι το οποίο είναι αίτημα των παιδιών.

Επίσης, ανακοίνωσε την υλοποίηση ακόμη ενός αιτήματος των παιδιών για αλλαγή του χλοοτάπητα στο σχολείο, κόστους 20 χιλιάδων ευρώ.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στο αίτημα για ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου 8 χιλιομέτρων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως η Κυβέρνηση αποφάσισε να πιστώσει την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσία με επιπλέον €500.000, για να προχωρήσουν με την επιδιόρθωση των δρόμων στην Ευρύχου.

«Πραγματικά πιστεύουμε στις τεράστιες προοπτικές που υπάρχουν στην περιοχή, που υπάρχουν στην ύπαιθρο, και θεωρώ ότι το οδικό δίκτυο, το οποίο θα υλοποιηθεί, όπως έχει εξαγγελθεί, θα βοηθήσει καθοριστικά στο να βοηθηθεί και να αναπτυχθεί η περιοχή», είπε.

Πρόσθεσε πως υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που έχει ήδη τροχοδρομήσει η Κυβέρνηση. «Το ένα αφορά την ανάγκη να τερματίσουμε τις απώλειες νερού στις Κοινότητες, και είναι γι’ αυτόν τον λόγο που αποφασίσαμε να δώσουμε €3 εκατομμύρια, σε μια τριετία, στις Κοινότητες που είναι εκτός ΕΟΑ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με τις απώλειες του νερού».

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην πολιτική απόφαση που λήφθηκε και αφορά τον τομέα της υγείας.

Σημειώνοντας πως το Κέντρο Υγείας στην Ευρύχου είναι το μοναδικό που λειτουργεί επί 24ώρου, είπε πως έχουν φέρει περισσότερους νοσηλευτές, έχουν προσθέσει κάποιες υπηρεσίες, με παιδίατρο και με οδοντίατρο, ενώ υπάρχει σχεδιασμός, για να έρθουν περισσότερες ειδικότητες.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως το τρίτο που χρειάζεται η περιοχή είναι η ανάγκη να υπάρχει εργασία, για να μπορούν να έρθουν τα νεαρά ζευγάρια.

Όπως είπε, πέραν των αποφάσεων που έχει πάρει πρόσφατα η Κυβέρνηση για ενίσχυση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας με ένα ποσό των €10 εκατομμυρίων, «έχουμε πάρει την απόφαση για τη δημιουργία της βιοτεχνικής περιοχής, εδώ, στη Σολέα. Είναι ένα έργο, το οποίο όχι μόνο θα βοηθήσει στο να έρθουν επενδύσεις στην περιοχή, αλλά και να εργοδοτηθεί η νέα γενιά», πρόσθεσε.

Τέλος, ανακοίνωσε την απόφαση για χρηματοδότηση με ένα ποσό €500.000, μιας νέας δομής 24ωρης φροντίδας ενηλίκων που αιτήθηκε το Πολυδύναμο Κέντρο «Η Σολέα».

ΚΥΠΕ