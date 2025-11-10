Η σταδιακή μείωση του ορίου ηλικίας των παιδιών χρόνο με τον χρόνο, που δικαιούνται να φοιτήσουν στα δημόσια νηπιαγωγεία, είναι θεωρητικά μια πολύ ορθή απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και την επικροτούμε. Αυτό αναφέρει η δημοτική σύμβουλος του ΔΗΚΟ στον Δήμο Πάφου και εκπρόσωπος της ομάδας στη Σχολική Εφορεία Πάφου, Αγάθη Σαββίδου, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στα υφιστάμενα δημόσια νηπιαγωγεία.

Έχουμε πραγματικά μικρό αριθμών σχολικών εγκαταστάσεων, τόσο κτηρίων, όσο και αιθουσών, επισημαίνει. Δεν μπορούν να δεχτούν παιδιά μικρότερης ηλικίας που έχουν δικαίωμα φοίτησης και το γεγονός αυτό στερεί από τα παιδιά την πιο έγκαιρη προετοιμασία τους για το Δημοτικό, αναφέρει η κ. Σαββίδου, προτείνοντας την άμεση δημιουργία νέων δημόσιων νηπιαγωγείων ή την ανέγερση και νέων αιθουσών στα υφιστάμενα.

Καλώ λοιπόν τους αρμόδιους φορείς να πάρουν άμεσα μέτρα και αποφάσεις για την δημιουργία τους, καταλήγει στην παρέμβαση της.