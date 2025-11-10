Ο στρατηγικός στόχος για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της επαρχίας και κοινή δράση όλων των φορέων της, ουσιαστικά υλοποιείται πλέον από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ). Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή αποτέλεσε η ένταξη επτά νέων κοινοτήτων ως μέλη της στις αρχές του χρόνου. Πρόκειται για τις κοινότητες Αμαργέτης, Επισκοπής, Μανδριών, Παναγιάς, Στατού Αγίου Φώτιου, Στενής, και Φύτης.

Το δεύτερο και καθοριστικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου, αποτέλεσε η επαναφορά υπό την ομπρέλα της του διαμερίσματος Χρυσοχούς, μιας βασικής συνισταμένης του τουριστικού προιόντος της επαρχίας. Οι πολύμηνες προσπάθειες για άρση των διαφόρων προβλημάτων και παρεξηγήσεων που τα τελευταία χρόνια είχαν ουσιαστικά διαρρήξει τις σχέσεις των δύο αρχών, καρποφόρησαν εσχάτως και η Εταιρεία με ανακοίνωση της επισημοποίησε και χαιρέτησε την επαναφορά των φορέων της Πόλης Χρυσοχούς στην κοινή προσπάθεια.

Πλέον η ΕΤΑΠ ενισχύεται περισσότερο με τις προσθήκες αυτές ώστε να αυξήσει και η ίδια τη δυναμική της προς κοινούς στόχους, εκτιμούν τουριστικοί φορείς της επαρχίας. Στόχοι της κοινής προσπάθειας, πέραν της τουριστικής προβολής της επαρχίας ως προορισμού επιπέδου σε εσωτερικό και εξωτερικό, είναι και η προώθηση ενεργειών για την βελτίωση της εικόνας και της καθημερινότητας σε όλες τις περιοχές που λειτουργούν πλέον στα πλαίσια του φορέα.

Τέτοιες δράσεις, ανέφεραν οι ίδιοι παράγοντες, είναι ο εξωραϊσμός των νέων αυτών περιοχών με την καταπολέμηση της οπτικής ρύπανσης και την αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος, η προστασία και περαιτέρω ανάδειξη μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος τους, η αξιολόγηση των προσφερόμενων εμπειριών, η συμβολή στην διοργάνωση και προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, η αξιολόγηση και συμβολή στην αναβάθμιση της ψηφιακής παρουσίας των κοινοτήτων με τη υιοθέτηση τεχνολογικών εργαλείων, η ένταξη κάποιων κοινοτήτων στην διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης «Οι Δρόμοι της Ελιάς» και άλλα.