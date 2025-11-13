Αντιδράσεις προκάλεσε στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής η πρόταση του Δήμου Λευκωσίας για την επέκταση της Λεωφόρου Γλαύκου Κληρίδη, πρώην Ακαδημίας, διαμέσου του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγλαντζιάς.

Το θέμα εξετάστηκε αυτεπάγγελτα, έπειτα από εισήγηση της Βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου.

Τα κόμματα που τοποθετήθηκαν εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για την υλοποίηση του έργου, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας θα έχει μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Άριστος Δαμιανού, ξεκαθάρισε πως η Βουλή δεν προτίθεται να αποδεχθεί οποιονδήποτε πολεοδομικό σχεδιασμό που ενδέχεται να επιβαρύνει το φυσικό ή αστικό περιβάλλον.

«Δεν έχουμε πειστεί ότι εξαντλήθηκαν όλες οι δυνατότητες. Είναι η εύκολη λύση να αυξάνουμε τη ροή της κυκλοφορίας, όμως το ζητούμενο είναι να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα χωρίς να θυσιάζουμε τους πνεύμονες πρασίνου», ανέφερε.

Υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο έργο, υπό τα υφιστάμενα δεδομένα, «δεν μπορεί και δεν πρέπει να προχωρήσει».

«Αδιανόητο το 2025 να μειώνουμε τα εθνικά δασικά πάρκα», λέει η Ερωτοκρίτου

Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, έκανε λόγο για μη αναστρέψιμο λάθος αν ο δρόμος περάσει μέσα από το Πάρκο Αθαλάσσας.

«Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας είναι ο μεγαλύτερος πνεύμονας πρασίνου της Λευκωσίας και η επέμβαση σε αυτό αφορά όχι μόνο τους κατοίκους της Αγλαντζιάς, αλλά ολόκληρη την πρωτεύουσα», σημείωσε, για να προσθέσει ότι «εν έτει 2025 είναι αδιανόητο να μειώνουμε την έκταση των εθνικών δασικών πάρκων για να δημιουργούμε περισσότερους δρόμους».

Αναφορικά με το κονδύλι του έργου, που έχει ενταχθεί στους προϋπολογισμούς του 2026, η κ. Ερωτοκρίτου ανακοίνωσε ότι το ΔΗΚΟ θα καταθέσει τροπολογία για να σταυρωθεί.

«Όπως κάνουμε κάθε χρόνο θα μπλοκάρουμε τη σχετική δαπάνη. Όμως, το ζήτημα δεν είναι μόνο δημοσιονομικό, αλλά είναι ευρύτερα πολιτικό και κοινωνικό, δηλαδή ποια πόλη θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας», ανέφερε.

Τόνισε πως το κόμμα της στηρίζει την επέκταση και όχι τη συρρίκνωση των εθνικών δασικών πάρκων.

«Προσπαθούν χρόνια να περάσουν δρόμους μέσα από το πάρκο», λέει Θεοπέμπτου

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, κατήγγειλε ότι «εδώ και δεκαετίες η Πολεοδομία προσπαθεί να περάσει δρόμους μέσα από το Πάρκο της Αθαλάσσας».

Υπενθύμισε ότι στο παρελθόν έγιναν ασφαλτοστρώσεις εντός του πάρκου χωρίς άδειες, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση πως ο υφιστάμενος σχεδιασμός «αποτελεί συνέχεια ενός μεγαλεπήβολου πλάνου που περιλαμβάνει νέους κόμβους, μεταξύ άλλων και στην είσοδο της Λευκωσίας».

«Η Κυβέρνηση λέει ότι ο δρόμος δεν θα περνά μέσα από το πάρκο, αλλά αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα της Πολεοδομίας, θα δει το σχέδιο καθαρά σημαδεμένο μέσα στο πάρκο», ανέφερε επισημαίνοντας πως τα κόμματα θα κινηθούν για να παγώσουν το σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό.

Ιωάννου: «Οπισθοδρομικός σχεδιασμός που αυξάνει την κυκλοφορία»

Ο εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας για την Αγλαντζιά, Στέλιος Ιωάννου, ανέφερε ότι το θέμα απασχολεί τους κατοίκους από το 1992 και πως το υπό συζήτηση έργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό δημιουργίας μεγάλου κόμβου στη Σταυρού, ο οποίος θα διοχετεύει ακόμη περισσότερο κυκλοφοριακό όγκο στο κέντρο της Αγλαντζιάς και στη Λευκωσία.

«Η λογική του ‘όπου αυξάνονται τα οχήματα, κάνουμε νέους δρόμους’ είναι παρωχημένη. Σήμερα οι ευρωπαϊκές πόλεις μειώνουν τη ροή των αυτοκινήτων και δίνουν χώρο στους πολίτες», είπε, παραθέτοντας παραδείγματα από Ουτρέχτη, Παρίσι και Βαρκελώνη.

