Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών και κοινωνικών της δράσεων, διοργανώνει σήμερα εκστρατεία καθαρισμού βυθού στο Λιμάνι της Πάφου. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 9:00 μέχρι 11:00 το πρωί, με τη συμμετοχή επαγγελματιών δυτών, του Δήμου Πάφου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, του Συνδέσμου Ψαράδων Πάφου, του Κέντρου Μελετών Α.Κ.Τ.Η, του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Βηρυτού στην Πάφο, της Ακαδημία Άτλαντας, εθελοντών, μαθητών και πολιτών που αγαπούν τη θάλασσα και θέλουν να συμβάλουν ενεργά σε ένα καθαρότερο περιβάλλον.

Στόχοι της Εκστρατείας, τονίζεται, είναι η απομάκρυνση απορριμμάτων και επικίνδυνων αντικειμένων από τον βυθό του λιμανιού, η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και της τοπικής βιοποικιλότητας, η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των νέων για τη σημασία της θαλάσσιας καθαριότητας και η καταγραφή των ευρημάτων για επιστημονική αξιολόγηση της ρύπανσης.

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου παραμένει αφοσιωμένη στη διατήρηση καθαρών, ασφαλών και βιώσιμων λιμανιών, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Με δράσεις όπως αυτή στο Λιμάνι Πάφου, ενισχύουμε την κοινή προσπάθεια για την προστασία των θαλασσών μας και τη διαφύλαξη του φυσικού μας πλούτου.

Η παρουσία και συμμετοχή πολιτών είναι ευπρόσδεκτη, τόσο για ενθάρρυνση των συμμετεχόντων όσο και για ευαισθητοποίηση γύρω από τη σημασία της καθαρής θάλασσας, καταλήγει η ΑΛΚ.