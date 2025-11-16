Ρεκόρ προσέλευσης σημειώθηκε την Κυριακή στον 8ο Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας, όπου πάνω από 13 χιλιάδες δρομείς από 85 χώρες, συμμετείχαν σε μια από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην πόλη του Ζήνωνα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περίπου τρεις χιλιάδες από τους δρομείς ήρθαν από το εξωτερικό για να συμμετάσχουν ενώ καταγράφηκε και παγκύπριο ρεκόρ συμμετοχών στην κλασική διαδρομή του Μαραθωνίου, με πάνω από χίλιους μαραθωνοδρόμους.

Φέτος ο Μαραθώνιος φιλοξένησε μεταξύ άλλων τον Χρίστο Μισό, τυφλό Κύπριο παγκόσμιο πρωταθλητή τοξοβολίας και τη Γεωργία Καλτσή, αθλήτρια της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο ΠΑΣΚΑ και life coach instructor, η οποία συμμετείχε στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η Γεωργία, μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε πριν από δέκα χρόνια, επαναπροσδιόρισε τη ζωή της μέσα από τον αθλητισμό και τη δράση, εκπροσωπώντας τη δύναμη της θέλησης.

Η εκκίνηση δόθηκε στις 7:00 το πρωί για τον Μαραθώνιο Δρόμο από τον Δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα Βύρα και στη συνέχεια στις 07:15 δόθηκε η έναρξη για τον Ημιμαραθώνιο Δρόμο επίσης από τον Δήμαρχο της πόλης.

Στις 10:00 ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, έδωσε την εκκίνηση για τον αγώνα 10km και στις 11:10 άρχισε ο ατομικός αγώνας 5km.

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου έδωσε το σύνθημα για να αρχίσει στις 11:30 ο εταιρικός αγώνας 5km.

Η Υφυπουργός Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου έδωσε την εκκίνηση στις 12:20 για τον McDonald Παιδικό Δρόμο 1km (4-6 ετών) και ακολούθησε στις 12:40 ο McDonald’s Παιδικός Δρόμος 1km (7-9 ετών).

Στη 13:00 το μεσημέρι άρχισε ο McDonald’s Παιδικός Δρόμος 1km (10-13 ετών), ο McDonald’s Παιδικός Δρόμος 1km (14-17 ετών) και το Fun Race 1km για ενήλικες.

Χιλιάδες ήταν ο κόσμος που μετέβη στην Λάρνακα και συγκεκριμένα στην παραλία των Φοινικούδων, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα, ενώ ο παραλιακός δρόμος πλημμύρισε και από γονείς οι οποίοι μετέφεραν τα παιδιά τους για να συμμετέχουν στις παιδικές διαδρομές.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας εξέφρασε «ικανοποίηση για την φιλοξενία χιλιάδων ατόμων από 85 περίπου χώρες και τη συμμετοχή τους σ’ αυτό το πολιτιστικό και αθλητικό γεγονός της πόλης». «Για ακόμα μια χρονιά η Λάρνακα στάθηκε αντάξια στην φιλοξενία τόσων ανθρώπων που έδωσαν και μια οικονομική ανάσα στον τουρισμό της πόλης» είπε.

Σημείωσε ακόμα πως «όταν ξεκινήσαμε πριν από 8 χρόνια τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας, κανένας δεν περίμενε ότι η πόλη θα έφτανε σήμερα να φιλοξενεί χιλιάδες πρόσωπα, αθλητές αλλά και απλό κόσμο με μόνο σκοπό να συμμετάσχει και να παρακολουθήσει από κοντά, αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός».

κυπε