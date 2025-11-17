Η αποσυμφόρηση των κυκλοφοριακών εμφραγμάτων στην δυτική χαμηλή Πάφο και η αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής θα επέλθει μόνο μέσα από την υλοποίηση του μεγάλου στόχου της δημιουργίας σύγχρονης λεωφόρου τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας από τους Τάφους των Βασιλέων στην Κάτω Πάφο μέχρι τον Κόλπο των Κοραλλίων στην Πέγεια. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλλουν οι παράγοντες της περιοχής, μετά την σημαντική αύξηση των προβλημάτων που καταγράφηκαν αυτό το καλοκαίρι στην κυκλοφορία και τις παραστάσεις που γίνονται από βουλευτές και άλλους φορείς προς τα αρμόδια τμήματα.

Οι διεργασίες για να καταστεί εφικτό ένα έργο μείζονος σημασίας που είναι στα χαρτιά εδώ και πολλά χρόνια, αποκτούν το τελευταίο διάστημα ολοένα και συχνότερες αναφορές από παράγοντες και πολίτες. Στόχος είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης λεωφόρου τετραπλής όδευσης, η οποία να ανταποκρίνεται σε όλα τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας και εξυπηρέτησης των πολιτών.

Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν ήδη οι δύο πρώτες συσκέψεις, μια στο Υπουργείο Μεταφορών και μια στο Δημοτικό Μέγαρο Ακάμα, στην Πέγεια, με στόχο τον συντονισμό των κρατικών υπηρεσιών και των μελετητών του έργου.

Η αναβάθμιση της εν λόγω οδικής αρτηρίας και η δημιουργία, ουσιαστικά μιας λεωφόρου τετραπλής όδευσης, έχει μείζονα σημασία για όλη την χαμηλή περιοχή Πάφου, τόνισε στον «Φ» ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, δεδομένου ότι πρόκειται για παράλια έκταση στην οποία συγκεντρώνεται ουσιαστικά σχεδόν το 40% των τουριστικών καταλυμάτων της επαρχίας.

Παρόλα αυτά μέχρι τώρα, επεσήμανε, η υφιστάμενη οδική αρτηρία δεν παρέχει ιδεώδη επίπεδα ασφαλείας για αυτοκινητιστές, ποδηλάτες και πεζούς, ενώ σε πολλά σημεία της δεν έχει καν φωτισμό και πεζοδρόμια.

Ο στόχος που έχει τεθεί είναι να αρχίσει να κατασκευάζεται το έργο εντός του 2026, τόνισε ο κ. Λάμπρου, εκφράζοντας τη βούληση του Δήμου Ακάμα να συνδράμει από την πλευρά του όπως μπορεί για την ταχύτερη υλοποίηση του μεγάλου έργου.