Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εγκαινιάσει απόψε το Μουσείο Ελευθερίας στη Χλώρακα, που έχει δημιουργηθεί σε ένα ιστορικά φορτισμένο χώρο του αγώνα της ΕΟΚΑ. Το μουσείο βρίσκεται στην οδό Χριστόδουλου Πολυδώρου και αποτελούσε την κατοικία του Νικόλαου Αζίνα που χρησιμοποιήθηκε ως οπλοστάσιο του αγώνα και κρυσφήγετο του Γεώργιου Γρίβα κατά την έλευση του στην περιοχή.

Τα εγκαίνια θα τελεστούν στις 6.00 μ.μ και η τελετή περιλαμβάνει επίσης εισαγωγική ομιλία από τον πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσείων και Μνημείων ΕΟΚΑ Πάφου, Κλεόβουλο Παπακώστα, χαιρετισμούς από τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας, Νικόλα Λιασίδη, τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης αγώνα ΕΟΚΑ, Ανδρέα Μαιμαρίδη, τραγούδια για τον αγώνα της ΕΟΚΑ από την χορωδία του Συλλόγου Ευαγόρας Πάφου υπό την διεύθυνση του Ζαχαρία Ευαγγέλου, την ομιλία από τον Πρόεδου της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πλάκας.