Η Λευκωσία φορά τα γιορτινά της και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα φετινά Χριστούγεννα με ένα ανανεωμένο, πλούσιο και λαμπερό πρόγραμμα εκδηλώσεων, μεταμορφώνοντας την Πρωτεύουσα σε έναν από τους πιο μαγικούς προορισμούς των γιορτών.

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος, η Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής Λεώνη Ορφανίδου και η Πολιτιστική Λειτουργός του Δήμου Μαρία Πέτσα παρουσίασαν το όραμα, τις δράσεις και το περιεχόμενο του επίσημου προγράμματος Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας δήλωσε: «Στόχος μας είναι μια Λευκωσία ανοιχτή, φωτεινή και ζωντανή. Μια πόλη που αγκαλιάζει τις γιορτές με χαρά και δημιουργικότητα, δίνοντας χώρο σε οικογένειες, νέους και επισκέπτες να μοιραστούν στιγμές που θα θυμούνται για χρόνια».

Η πόλη γεμίζει με μουσική, φως, χρώμα και γιορτινές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Από τις στολισμένες λεωφόρους μέχρι τις γωνιές που «μυρίζουν» Χριστούγεννα, η Λευκωσία προσφέρει αμέτρητες στιγμές χαράς και ένα περιβάλλον πλημμυρισμένο από θαλπωρή και εορταστική μαγεία.

Η εορταστική περίοδος ανοίγει επίσημα με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Πλατεία Ελευθερίας και τη μεγάλη συναυλία των Stavento & Ήβης Αδάμου, οι οποίοι θα δώσουν ρυθμό στην πρώτη μεγάλη γιορτινή βραδιά της φετινής περιόδου.

Παράλληλα, η λάμψη των Χριστουγέννων επεκτείνεται σε κάθε γειτονιά της πρωτεύουσας μέσα από μια σειρά από θεματικές φωταγωγήσεις και τοπικές γιορτές.

Στην Έγκωμη, στις 29 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί το Engomi Christmas Fest και η φωταγώγηση του δέντρου σε συνεργασία με το Mall of Engomi.

Στις 7 Δεκεμβρίου, στον Άγιο Δομέτιο, θα διεξαχθεί το Agios Dometios Christmas Fest και η φωταγώγηση του δέντρου στο εκκλησάκι Αγίου Δομετίου.

Στις 19 Δεκεμβρίου, στην Αγλαντζιά, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη φωταγώγηση του Πάρκου Σπύρου Κυπριανού, προσφέροντας ένα ζεστό, εορταστικό περιβάλλον με μουσική και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Πρόκειται μόνο για ένα μέρος όσων θα ακολουθήσουν, καθώς ο στόχος του Δήμου είναι όλοι, παιδιά, νέοι και οικογένειες να ζήσουν τη γιορτή, να χαρούν την πόλη και να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τους χορηγούς που στηρίζουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια: Scaffolding Solutions, Kapnos Airport Shuttle, Tribar, Pilakoutas Group και Τράπεζα Κύπρου, τονίζοντας πως η συμβολή τους καθιστά δυνατή την υλοποίηση πολλών από τις δράσεις που παρουσιάζονται φέτος.

Το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας: www.nicosia.org.cy.