Η πρόταση του δημάρχου της Λευκωσίας για διάνοιξη οδοφράγματος στο Καϊμακλί για διέλευση οχημάτων, προς διευκόλυνση των δημοτών του της περιοχής του Αγίου Δομετίου που ταλαιπωρούνται από το εκεί οδόφραγμα, ακούστηκε, όπως και να το κάνουμε, περίεργα.

Την ώρα που η τουρκοκυπριακή πλευρά θέτει όρους για τα οδοφράγματα, αρνείται την όποια συζήτηση για τα Κόκκινα και την Αθηένου, ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, συνεπικουρούμενος από τον συνάφελφο της κατεχόμενης Λευκωσίας «ασκεί» πίεση προς τον Πρόεδρο για νέο οδόφραγμα που ουσιαστικά ικανοποιεί ένα από τους τουρκικούς όρους και υπηρετεί τη στόχευση για τη Μια Μηλιά.

Δεν θα ήταν πιο παραγωγικό και για τις δύο πλευρές αν Προύντζος και Χαρμαντζί εύρισκαν λύση για το εργοστάσιο λυμάτων στη Μια Μηλιά, προς αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού που χρειάζονται και οι ελεύθερες περιοχές και οι κατεχόμενες;

