Η συνολική και οριστική επίλυση των ζητημάτων που αφορούν την ευημερία των ζώων συντροφιάς προϋποθέτει τη συντονισμένη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, με αφορμή τη σύσκεψη στον Δήμο Ιεροκηπίας για το καταφύγιο στην Πάφο.

Η συνάντηση έγινε την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025, στον Δήμο Ιεροκηπίας (Γεροσκήπου) με θέμα την εξεύρεση οριστικής λύσης για το ζήτημα του καταφυγίου ARC (Animal Rescue Cyprus), την άρση της υφιστάμενης παρανομίας και τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς διαχείρισης των ζώων που φιλοξενούνται επί του παρόντος σε αυτό.

Κατά τη χθεσινή συνάντηση, εκφράστηκαν απόψεις από όλους τους παρευρισκόμενους. Η χθεσινή συνάντηση έληξε με την έκφραση πρόθεσης από πλευράς του Δήμου Ιεροκηπίας να αναλάβει πρωτοβουλία, σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες της περιοχής για την εξασφάλιση κονδυλίων και χρηματοδότησης από το κράτος, προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλής μετακίνηση των ζώων από τον χώρο, προστίθεται.

Ο Δήμος, αναφέρεται, προκρίνει την επιλογή αυτή ως άμεση λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, έναντι της πρότασης για δημιουργία νέου καταφυγίου από τον Σύνδεσμο, ακόμη και με εξασφάλιση κρατικού τεμαχίου γης, την οποία θεωρεί ως χρονοβόρα διαδικασία που δεν επιλύει το πρόβλημα στο παρόν στάδιο. Προστίθεται ότι ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας ανέφερε ότι θα διερευνηθεί κατά πόσον υπάρχει ενδιαφέρον από καταφύγια που ελέγχονται από τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες, ώστε, με οικονομική στήριξη, να φιλοξενήσουν αριθμό των ζώων που βρίσκονται στο καταφύγιο. Παράλληλα, ζήτησε να του αποσταλεί κατάλογος όλων των καταφυγίων που λειτουργούν στην Κύπρο, ώστε να υπάρξει άμεση επικοινωνία και, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες, να μεταφερθούν τα ζώα με ασφάλεια.

Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας συμφωνεί με την προοπτική δημιουργίας περιφερειακού καταφυγίου στην Πάφο και ανέφερε ότι θα προβεί σε επικοινωνία με τον Δήμο Πάφου για διερεύνηση της από κοινού αξιοποίησης του κρατικού τεμαχίου, που επιλέχθηκε ως κατάλληλο σε σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2025 στην Πάφο, για το θέμα αυτό, αναφέρει η ανακοίνωση. Τόνισε, ωστόσο, προστίθεται, ότι η προώθηση της δημιουργίας περιφερειακού καταφυγίου προϋποθέτει για τον Δήμο Ιεροκηπίας τη συμμετοχή και άλλων Δήμων, δεδομένου ότι ο Δήμος του ήδη διαθέτει υποστατικό προσωρινής φύλαξης αδέσποτων σκύλων που εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής ευθύνης του.

Τέλος, τονίζεται ότι η οριστική επίλυση όλων των θεμάτων που άπτονται της ευημερίας των ζώων συντροφιάς απαιτεί την εμπλοκή όλων των μερών (του κεντρικού κράτους, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φιλοζωικών οργανώσεων και του συνόλου των πολιτών) και ολιστική προσέγγιση σε όλα τα επιμέρους θέματα, όπως αυτή που αποτυπώνεται στο Σχέδιο Δράσης που ετοίμασε το Γραφείο της Επιτρόπου, και το οποίο βρίσκεται ενώπιον των αρμόδιων Υπουργείων από τις αρχές Οκτωβρίου.

ΚΥΠΕ